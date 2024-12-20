班班喝鮮乳突喊卡 北市教育局：希望中央持續推動

「班班喝鮮乳」政策突喊卡，北市教育局長湯志民今受訪指出，班班喝鮮乳對孩子來說是個好政策，有助於孩子的成長及營養，北市府、蔣市長皆十分關心，將盡力克服問題，讓班班喝鮮乳政策能持續推動，也希望中央能持續推動。

湯志民說，北市推動採用領用券方式，也有研議學生到以數位學生證刷卡兌換。目前遇到問題是鮮奶規格，學生飲用的特定規格195毫升包裝，在便利商店並非流通規格，教育局也已與相關便利商店業者討論，包含結合悠遊卡公司的系統、教育局酷課雲系統等兌換，學生隨時依其需要領取，也能避免時間等問題，另向農業部建議相關作法。

他指出，教育局從10月實施政策開始，就積極與相關廠商討論，克服運送等困難，也規畫相關研習課程，將成功執行的學校作法與北市各校分享，讓各校找到可以克服困難的解決方法，以便順利推動。目前北市推動非常順利，也期待政策能延續推動。