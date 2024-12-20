快訊

獨／張惠妹大巨蛋彩排完鬆口「想加場」 陳鎮川：太瘋了！

「選罷法」三讀通過！ 罷免連署需附身分證影本、偽造假冒最高罰百萬

屏東續推班班喝鮮乳 家長：解決保存問題樂見

中央社／ 屏東縣20日電

屏東縣政府先前調查縣內9成學校支持「班班有鮮乳」政策，中央宣布停辦仍將持續推行。屏東縣家長會長協會表示，若以保久乳、餐券方式解決保存問題，樂見政策持續。

屏東縣政府教育處副處長廖麗華今天接受中央社記者電訪表示，政策執行以來中央飽受檢討，可理解暫緩決定。縣府先前調查，縣內9成學校支持「班班有鮮乳」，且許多偏鄉孩子較少喝鮮奶，考量學生健康、扶植酪農等因素，雖仍盼能爭取中央補助，不過沒有補助也會由地方承擔續推，目前預估政策實行1年所需經費約新台幣3100萬元。

對於續推政策難點，廖麗華說，改由地方政府辦理，採購量減少恐致成本上漲，且屏東偏遠學校多，交通運送成本也高。至於鮮奶保存顧慮，正逐步克服中。剛開始實施執行情況確實混亂，但會從中理出適當流程，滾動檢討執行方式。

有家長認為可採餐券發放，對此，廖麗華表示，有些偏鄉學校沒有鄰近超商，餐券可能造成學生取得不易，仍建議設置冷藏設備，都市區學校則可討論，執行作法依個別學校情況考量。目前全縣學校冷藏設備需求，採購冰箱、保冷袋、保冰箱等預估需約489萬元。

屏東縣家長會長協會執行長陳文傑表示，協會認為「班班喝鮮乳」政策上是對的，不過最大問題仍在鮮奶保存。執行政策未明朗前，樂見縣府以保久乳繼續推行；若選擇發放鮮奶，則希望比照弱勢家庭寒暑假營養午餐供給、發放餐券，以超商提領解決保存問題，且不會造成學校行政困難。

教育部 班班有鮮乳 農業部

延伸閱讀

班班有「鮮奶」中央突喊停 各校冷藏設備呢？彰化縣府：再研議

班班有鮮乳停辦 家長團體憂損害孩子營養權益

籲重啟班班有鮮乳 家長團體轟農業部嚴重失職、學生承擔後果

班班有牛奶急喊卡 酪農灰心稱：將函文中央爭取轉圜機會

相關新聞

班班喝鮮乳突喊卡 北市教育局：希望中央持續推動

「班班喝鮮乳」政策突喊卡，北市教育局長湯志民今受訪指出，班班喝鮮乳對孩子來說是個好政策，有助於孩子的成長及營養，北市府、...

班班有「鮮奶」中央突喊停 各校冷藏設備呢？彰化縣府：再研議

彰化縣政府4天前發函縣內國中、小學，為彰化縣「推動學校採用鮮乳專案」調查冷藏設備需求並明列補助金額，未料中央「班班有鮮奶...

「班班有鮮奶」政策喊卡 侯友宜：盼中央經費到位

「班班有鮮奶」政策9月才上路，中央如今喊卡，新北市長侯友宜今視察新莊區潭底溝重力閘門前排水改善工程施工成果後受訪，侯友宜...

籲重啟班班有鮮乳 家長團體轟農業部嚴重失職、學生承擔後果

行政院昨天宣布「班班有鮮乳」政策由於各界看法分歧，決定從下學期起停辦。國教行動聯盟等家長團體今天表示，班班有鮮乳明顯是農...

【總編開箱】愚蠢的「班班系列」 可不可以寫下完結篇

台灣的「班班系列」是從「班班有冷氣」開始，第一個想到這個點子的人，應該獲得長官的稱讚，覺得很有創意，所以不但採用推行，還衍生出後續一連串的班班系列，沒想到整個發展荒腔走板。

籲記取教訓！全教總：勿動輒把學校當提款機

「班班有鮮乳」政策上路不到一學期急喊卡，讓家長團體大感錯愕，認為該政策立意良善，卻因大人溝通不良而喊卡，令人有點難過。全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。