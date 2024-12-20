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「班班有鮮奶」政策喊卡 侯友宜：盼中央經費到位
「班班有鮮奶」政策9月才上路，中央如今喊卡，新北市長侯友宜今視察新莊區潭底溝重力閘門前排水改善工程施工成果後受訪，侯友宜表示，希望中央經費到位，新北會扛起執行上的困難。
侯友宜表示，政策希望落實貫徹，新北已經準備好，都市地區用兌換券可到超商用，偏鄉用專案運送，增強冷藏系統，經費一到位，新北就可以執行，新北學校在設計營養午餐時，都有納入牛奶、豆漿，讓學生的飲食有攝取到鈣質更健康，希望中央經費到位，新北會扛起執行上的困難，讓班班有鮮奶的目標達成。
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