籲重啟班班有鮮乳 家長團體轟農業部嚴重失職、學生承擔後果

行政院昨天宣布「班班有鮮乳」政策由於各界看法分歧，決定從下學期起停辦。國教行動聯盟等家長團體今天表示，班班有鮮乳明顯是農業部嚴重失職，卻要學子承擔後果，呼籲立即檢討政策研議與執行過程，重啟「班班有鮮乳」計畫。

國教行動聯盟表示， 過去14個縣市在營養午餐中提供鮮乳，運作順暢，未曾出現問題，為何當政策免費提供時卻問題叢生？明顯是農業部的嚴重失職。

國教盟更質疑，該政策為顧及學童健康，爭取到四年44億經費，但因農業部未能有效協調導致停辦，行政院與農業部必須回答，為何孩子原該享有的營養權益，卻因農業部的失職而化為泡影？呼籲檢討政策研議與執行過程，重啟「班班有鮮乳」計畫，並以更透明、有效的方式推行。

國教盟也說，政策在推行初期，因「可溯源規範」的限制，導致全台500家酪農中僅28家符合標準，供應鏈受阻，成為政策無法落實的主要障礙。

此外，國教盟也說，教師本應專注於教育，卻因政策執行而增加負擔，問題的根源都在於農業部計畫不周與溝通失當，與全國的孩子無關。教育部、農業部缺乏有效溝通合作機制，中央也與地方溝通不良，都導致政策無法順利落實。

全國家長會長聯盟理事長張哲維則表示，呼籲行政院與農業部負起執行不當的責任，應該徹底檢討政策執行的問題所在，而非犧牲台灣所有孩子的營養與健康，錯誤的政策決定比貪汙更可怕。增加教師們的工作負擔不是班班有鮮奶的政策，而是政策的執行措施失當所致，錯誤不應讓全國學子共同承擔。