9月才上路 「班班有鮮乳」政院喊卡

「班班有鮮乳」政策喊卡。行政院昨天宣布，由於各界看法分歧，經農業部向行政院長卓榮泰報告後，決定從下學期起停辦。

在野立委批評，賴政府草率執政，破壞政策初衷，不只無法照顧酪農生計，也讓上百萬學童成政策失誤受害者。行政院表示，政府照顧酪農的決心不變；農業部次長杜文珍說，政策停辦原因在於從各界得到的支持不足，會持續推動酪農產業的輔導跟升級。

為避免明年紐西蘭牛乳進口零關稅對台灣酪農造成衝擊，並協助學童獲得營養，農業部、教育部今年推出四年四十四億元的「班班有鮮乳」政策，今年九月上路後卻引發「鮮奶之亂」，包括冷鏈不足、配送不及導致執行困難，淪為「班班有保久乳」。

卓榮泰日前指示農業部蒐集地方政府意見，強調政府願提供經費，但要確保政策可執行，歷經兩周溝通，行政院十八日下午舉行政策會議，正式拍板停辦「班班有鮮乳」。

行政院發言人李慧芝表示，家長與第一線教學單位對政策推動有很多意見，農業部、教育部持續蒐集意見溝通，但地方政府、產業或教育團體看法分歧，卓揆聽取農業部報告後，決定自下學期起停辦。至於孩童營養如何補足？教育部國教署長彭富源說，將與地方政府及學校討論，提升學校午餐食物內容營養基準。

班班有鮮乳政策急轉彎，上路不到一學期喊卡，在野立委直指政府缺乏配套。國民黨立委萬美玲批評，將帥無能、累死三軍，政策倉促收攤，政府反將責任推給地方與家長，顯得傲慢且無擔當。她早建議發放鮮乳券或委由營養午餐團膳業者辦理，可因地制宜將經費補助地方政府推動，卻被政府忽視。

「好事卻被農業部跟教育部弄壞。」民眾黨立委張啓楷說，他贊成先喊停，等詳細規畫後再繼續。國民黨立委張嘉郡批評，「農業部長陳駿季應立刻下台負責。」農業部背信欺民，有何資格談論發展與未來。

杜文珍說，本學期編列經費七點一億元，會在這學期執行完畢，而原匡列的經費會合度合宜運用在提升產業競爭力，如何使用，將與產業團體討論後決定。