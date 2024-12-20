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籲記取教訓！全教總：勿動輒把學校當提款機

聯合報／ 記者李芯李柏澔／台北報導
「班班有鮮乳」政策上路不到一學期急喊卡。 （示意圖） 圖／竹南國小提供
「班班有鮮乳」政策上路不到一學期急喊卡。 （示意圖） 圖／竹南國小提供

班班有鮮乳」政策上路不到一學期急喊卡，讓家長團體大感錯愕，認為該政策立意良善，卻因大人溝通不良而喊卡，令人有點難過。全教總則肯定行政院聽到教學現場的聲音，也希望其他政府部門以這個例子做警惕，不要動輒把學校當作施政提款機。

全教總表示，班班有鮮乳政策上路以來，嚴重干擾學校正常作息、影響學生學習品質，各校苦不堪言，政策甚至擾亂生產秩序與市場機制，主責單位農業部實難辭其咎，不是立意良善就一定是好政策，各級政府部門更不應動輒把學校當施政提款機，呼籲各級政府確實記取教訓、切勿重蹈覆轍。

全教總理事長侯俊良表示，全教總當然支持酪農，也重視學童的健康及學校的營養教育，但政府必須回到問題去解決問題，農業部要協助酪農就針對酪農，不要把行政事務推到學校。未來也請行政院長卓榮泰多支持教育專業、減少對教育現場的干擾。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰直言，對政策喊卡感到遺憾，認為該政策雖是由農業部推動，但主責單位應是教育部，質疑政策上路後，教育部不扛責任，最終導致政策停辦。

由於台紐經濟合作協定預計明年即將上路，屆時紐西蘭牛乳將零關稅進口。徐濟泰表示，產業提升政策，包含農場設備自動化、汰除寡產乳牛等，都能因應進口的衝擊和壓力，但很多相關計畫都是今年九月才啟動，可以說政府並沒有做好準備。

教育部 班班有鮮乳 農業部

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