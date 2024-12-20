找不出整合案 民怨逼政院轉彎

「班班有鮮乳」上路四個月阻力不斷，歷經兩周意見溝通大轉彎，據了解，行政院急踩煞車的原因不只前端乳源、冷鏈不足及配送不及，抵達學校時的保存問題及造成教師壓力，關鍵是各縣市特性各異、需求分歧，最終因始終無法「整合」出共識方案，才導致政策早夭。

據了解，農業部曾在十二月十日召集各縣市教育局舉辦溝通整合會議，會中農業部拋出繼續補助經費，且願意提高單價，但要由各縣市自行規畫採購以及配送方式，各縣市代表發言時大多語帶無奈，認為政策雖立意良善且有補助，但執行是大問題，若真要推動，發鮮乳券困擾可能還較小。

各界民怨，也讓政策注定轉彎。行政院長卓榮泰曾表態，中央願負擔經費，如果地方政府覺得執行困難、學校人力不足、家長有疑慮，學生也不一定歡迎，會改採其他方式；說明關鍵還是在於地方是否支持。

「真的談不攏才決定停辦。」相關人士坦言，各縣市需求差異太大，比如有人認為中央要統一配送，有人認為各自執行，但樣態又太多元，衍生成本也各異，離島、偏鄉也不願接受鮮乳券，整合難度高，加上第一線配送的學校教師反彈極大，眼看新學期將到來，不如退場重新檢討，不讓美意成負擔。

「任何食品指定為必吃就是災難開始。」一名直轄市官員直言，中央終於誠實面對錯誤決策，畢竟政策不是有預算就能執行，此政策將造成乳品價格和供銷體系亂掉，還要耗成本拉出一條冷鏈，教育現場受紛擾，造成有需求者買不到，難道部會無法預判？顯示部會敏感度和第一線反應能力嚴重不足。