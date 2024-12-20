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新聞眼／倉促上路缺配套 只想砸錢…造成「鮮乳之亂」

聯合報／ 記者邱瓊玉李柏澔
「班班有鮮乳」上路以來爭議不斷，由於學校普遍缺少冷藏設備，不少學校改發保久乳，如今政策喊卡，讓外界大感錯愕。記者林伯東／攝影
「班班有鮮乳」上路以來爭議不斷，由於學校普遍缺少冷藏設備，不少學校改發保久乳，如今政策喊卡，讓外界大感錯愕。記者林伯東／攝影

農業部今年九月推出班班有鮮乳政策，卻因上路倉促又缺乏配套，讓第一線教育人員疲於奔命，如今又再度倉促喊卡。對於停辦的理由，農業部稱是各界支持不足，殊不知問題出在農業部溝通不夠、配套不足，才又讓校園再度上演「班班之亂」。

民進黨政府製造的「班班之亂」，鮮乳也不是第一次，無論是「班班有冷氣」、「班班吃石斑」，都是「目的良善」的政策，但在缺乏配套下，導致政策上路，狀況百出，班班有冷氣加重了校園電費負擔，班班吃石斑更成了班班缺石斑，上路九個月就草草收攤。

面對各種班班之亂，農業部顯然完全沒有學到教訓，班班有鮮乳政策上路三個多月以來，更是一變再變，一下子農業部長陳駿季說會研議改推鮮乳券，一下子又說要研議從每周供應兩次改為一次，學校也不用非得參加，上周更大張旗鼓找來全台各縣市政府代表開會。不料才過一個禮拜，政策卻突然說停就停，荒腔走板。

諷刺的是，全國教師工會總聯合會日前才剛公布今年的十大教育新聞，第一名就是「班班有鮮乳」政策，年度「教育金驢獎」更頒給陳駿季，更虧得農業部回得出「驢子代表腳踏實地，會持續精進政策。」這種唾面自乾的話。

明年台紐經濟合作協定上路，紐西蘭乳品零關稅將正式叩關，對國內乳業造成極大壓力，專家學者、本土酪農早早就開始示警，盼農業部協助解決乳源過剩問題，或提出離牧補償方案，然而面對紐乳衝擊，農業部不從產業轉型升級、品牌打造等方向著手，提升消費意願，只想砸錢補助，便宜了事，是造成今天政策失敗的最大主因。

如今班班有鮮乳的政策驟然喊停，但紐乳進口已迫在眉睫，國內乳業危機未解，正待農業部真的拿出「驢子精神」，別再只有口號，沒有作法，才能幫助酪農度過這個寒冬。

教育部 民進黨 班班吃石斑 班班有冷氣 班班有鮮乳 農業部 酪農 陳駿季

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