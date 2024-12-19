雲嘉南盼續辦班班有鮮乳 政院人士：意見落差難執行

行政院今天宣布，班班有鮮乳政策下學期起停辦，但雲嘉南皆喊話中央續辦。政院人士指出，政策雖然有利酪農以及學生，不過光是地方政府想透過團膳或是乳品券，還是希望中央協助配送的意見就無法整合，整體歧見過大，難以執行。

明年紐西蘭牛乳進口零關稅，為降低對台灣酪農衝擊，以及協助學童獲得營養，農業部與教育部在今年推出「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」。9月上路後，因家長、地方、教育現場及各團體意見不一，政策推動出現困境，行政院長卓榮泰日前指示研議精進作為，同步蒐集地方意見，討論政策續行或應變作法。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，由於第一線教學單位、家長、地方政府等對政策推動看法多元且分歧，卓榮泰昨天聽取農業部報告後，決定從下學期起停辦。

停辦政策消息一出後，雲林縣、嘉義縣、嘉義市，以及台南市政府都喊話希望中央續辦。政院人士對此表示，農業部近日整合地方縣市及教師團體、家長等意見，發現落差真的很大，光是地方政府對於發放方式要選擇乳品券、團膳配送，或是希望由中央協助配送，都無法統合，更難以討論後續配套措施。

政院人士說，縱使地方政府各自選擇團膳或是發乳品券方式配送，在不同發放方式上，補貼金額也會有落差，一直無法獲得最大公約數。

政院人士強調，政策確實是有利酪農以及學生，但目前意見分歧過大，沒有共識就會產生亂象，很難持續好好推動，因此才會從下學期開始停辦，未來如果真的能找到有效作法，政策才可能有討論空間。

政院人士也說，農業部這段時間持續和地方政府溝通，也蒐集了許多相關意見，最終在經過充分的討論後，才決議政策停辦，未來會持續推動酪農產業輔導、升級，並提出相關協助方案，強化酪農競爭力，壯大台灣優質農產品。

知情人士也對記者表示，班班有鮮乳的政策主導，究竟要中央還是地方處理，在討論過程一直都沒有定見，部分地方政府想要中央派送鮮乳到各級學校，也有些要求中央發送乳品券；另一派希望地方主導的地方政府，卻對用共同供應契約、學校自行購買，或是發放乳品券沒辦法達成共識。

知情人士還說，縱使想發放乳品券，實體券須考量防偽，數位券則有超商、賣場通路整合問題，還要考量各商家進貨量問題，整體而言地方縣市建議不同，以及各通路的合作意願，都是較難在短時間形成具有全國一致性標準的原因。