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班班有鮮乳喊卡 基隆喊話：中央重新評估配套仍補助經費
「班班有鮮乳」倉促上路後亂象頻發，行政院今宣布下學期停辦。基隆市政府教育處表示，希望中央能與地方協調完善政策配套措施，仍補助經費，讓學童喝到乳品為佳。
基隆市政府教育處代理處長徐嬿立說，基隆市原訂下周邀集學校午餐食材及團膳廠商，研議乳品或豆奶配送方式，增加學童每週乳品次數，以提升學童鈣質營養。
行政院今宣布下學期停辦，徐嬿立表示，希望中央能再與地方政府共同協調，重新評估政策配套措施，以不增加學校行政負擔的方式，把關食安兼顧學童營養，達班班有乳品美意。
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