「班班有鮮乳」喊停引熱議 校長錯愕：技術問題應可克服

班班有鮮乳政策喊停，引起教育界熱烈討論，有家長認為，政策很好，孩子可能會失望，也有家長表示，天天喝鮮奶可能會讓學生喝膩，應彈性化。台南有校長認為，一開始實施時，克服人力問題，好不容易上軌道，突然喊停除令人錯愕，也覺得可惜，這是技術問題，應可克服。

台南市部分校長認為，他們都支持班班供應乳品政策，考量的原因除了國中小、幼兒園孩子成長過程，需要補充鈣，以利骨骼健全發展，相信家長也會認同，另外，還可以增加酪農乳製品銷路，穩定收入。若政策及配套措施能夠再周延，全面供應鮮奶，相信會更受歡迎。

這次農業部供應的鮮奶品質很好，但是沒有幫各班分裝服務，學校也欠缺適當的安全分裝場域，這些都和原學校午餐供應乳品的程序不能同步一致，造成學校人力調度困難。雖然可以技術性客服，但仍然讓部分學校怯步，不得已只好改為保久乳。

另外，乳糖不耐症的常溫豆漿，因為數量不多，廠商考量運輸成本，承接意願不高，以至於遲了一個多月才能分配到一堆帶回，美意可能大打折扣。

部分校長表示，若未來要再推動執行這項政策，建議增加補助乳品的經費，提高單價預算，含班級分裝人力費用。增加國中生及全面幼兒園，還有辛苦幫忙的老師，也一起供應，全面照顧。將經費撥至目前營養午餐供應採購體系，等於每周供應3次乳品，而最好是鮮奶、豆漿及優酪乳適當調配，讓孩子不會喝膩，因為變化口味，也是一種吸引力。

另建議，教育局協助協調分區，及跨校整合機制，分區校數集中、分散日程周期性供應，可以讓供應及運送廠商比較有意願供應，節省成本，酪農供應量也能穩定。傾聽學校專業人員及教師家長團體代表，及廠商代表，召開說明會，集思廣益，找到最適合，但不一定人人能滿意的最大公約數。