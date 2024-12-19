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「班班喝鮮乳」喊卡 北市開第一槍：克服一切困難繼續辦

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
行政院宣布原先推動的「班班有鮮乳」政策突大轉彎，宣布下學期停辦。台北市長蔣萬安也率先開第一槍表示，會克服一切困難來做，教育局表示，不排除地方財源續辦也會和中央爭取經費補助。圖／北市教育局提供
行政院宣布原先推動的「班班有鮮乳」政策突大轉彎，宣布下學期停辦。台北市長蔣萬安也率先開第一槍表示，會克服一切困難來做，教育局表示，不排除地方財源續辦也會和中央爭取經費補助。圖／北市教育局提供

行政院宣布原先推動的「班班有鮮乳」政策突大轉彎，宣布下學期停辦。台北市長蔣萬安也率先開第一槍表示，會克服一切困難來做。教育局表示，初步規畫一周至少喝一次，可能採超商領卷形式，但相關時程仍在討論，不排除地方財源續辦，也會和中央爭取經費補助。

教育局長湯志民今早表示，大方向應是朝發放鮮乳券形式供應，也有先和通路業者討論可行方式，領取模式可能以數位學生證刷卡領取。

教育局體衛科長吳青娟表示，目前初步規畫希望學童1周喝1次，並採自行到超商領卷形式，每學期最多供應18至20次，但相關時程、領取方式都仍在討論，也不排除地方財源續辦。

不過目前北市共有12萬學生，若要自辦「班班喝鮮乳」財源恐是不小負擔，吳青娟表示，得知中央要停辦第一時間感到非常錯愕，但考量政策立意良善，為學童健康將會克服萬難持續努力，也會和中央爭取是否能挹注相關經費，希望下學期北市學童能夠一樣喝到鮮奶。

教育部 班班有鮮乳 農業部

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