班班有鮮乳喊卡 新北市府：中央若重啟都會區將發兌換券
「班班有鮮乳」倉促上路後亂象頻發，行政院今宣布下學期停辦。新北市府晚間聲明指，尊重中央政策決定，若中央評估後重啟政策，新北將採「都會區兌換券、偏鄉專案運送」執行。
新北市府指出，新北尊重中央在廣納學校、家長與相關產業意見下，做出的政策決定，若中央經評估後政策重啟，新北市已經做好準備，可採取「都會區兌換券、偏鄉專案運送」多元方式立即執行。
市府強調，政策美意必須在滿足學生營養需求、不增加學校負擔，及尊重家長選擇的三大考量下，才能有效執行。目前新北市各校都在午餐搭配供應乳品或豆漿，未來將以多元方式鼓勵學校在午餐中提供乳品或含鈣食物增加鈣質攝取，以提升學童飲食健康。
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