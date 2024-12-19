班班喝牛奶大轉彎 闕枚莎繼續推動鮮乳兌換券

行政院宣布原先推動的「班班有鮮乳」政策將於下學期起停辦，台北市議員闕枚莎今天表示，如此臨時的政策大轉彎，真的讓讓許多準備中的學校以及期待的家長、同學大失所望，很多民眾今天跟辦公室提供這個噩耗，她長年推動學童喝牛奶政策，將近十年來，也都和各界溝通了解就是希望可以為孩子們盡一份心力。

闕枚莎表示，其實在國際農糧組織的鼓勵下，很多國家都有學校「牛奶日」，目的是要讓學童補鈣並健康成長。最出名的就是在日本，從1889年於山形縣鶴岡町的私立忠愛小學開始實行，到了今天幾乎全國中小學校皆有供應。在許多科學、醫學的資料上，這項政策都對於孩子們的體態健康有著顯著的幫助。

闕枚莎提到，過去她長年經營這項政策，也與許多單位都有聯繫一直都在思考如何可以做得更好，這也是為什麼政策中央當時有異音，她可以立刻就提出發放牛奶券與便利商店合作的政策，提出利用零售通路既有冷鏈物流，讓學童以「鮮乳兌換券」在學校周邊便利商店和超市兌換，呼籲北市府與中央協調規劃，落實對的政策。當時台北市教育局和新北市長侯友宜也都贊同。

闕枚莎強調，最重要的是，中央政策臨時改變，還說經費要轉為投入擴大輔導台灣酪農措施，顯然還是沒有周全考量，但是讓學童奶採用國產鮮奶，將大幅增加提高鮮奶需求，才會我國酪農業發展有極為正面的效果，不建立市場需求，拿回去做補助，又能補到什麼時候？

闕枚莎表示遺憾，指這樣反覆的態度損失的卻是學童的權益，更無法創造經濟市場，毫無疑問是雙輸的結果。