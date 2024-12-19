班班有牛奶急喊卡 酪農灰心稱：將函文中央爭取轉圜機會

行政院今宣布「班班有鮮乳」政策停辦，雲林縣府處對政策忽然喊卡相當錯愕，只能配合中央政策，明年取消原有編列的鮮乳經費，並認為如果中央執行有困難，可把經費撥給地方來執行；中華民國酪農協會理事長李恂潭也感灰心，堪示將會函文建請農業部是否有轉圜機會。

雲林縣府從2015年開始推行國小學童每周1次鮮乳或豆漿，到今年因應「班班有鮮乳」政策，每周可喝到3次鮮乳，如今中央政策改變，從下學期開始停辦。雲林縣教育處長孝文表示，政策突然喊卡令人錯愕，因牛奶政策好不容易從開始到現今已磨合協調許多遇到的問題，如今卻喊停，實有不妥。

他表示，縣府每年編3千餘萬元鮮乳經費，如今配合中央政策就沒再編列，所以從下學期國小學童就沒有鮮乳可喝。他認為中央若執行有困難，可將經費撥給地方代為執行也可以。

中華民國酪農協會理事長李恂潭對中央宣布停辦班班有鮮乳政策感到灰心，他表示，協會以推行鮮乳為主，協助學童獲得營養，農業部與教育部在今年推出「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，現因各界意見分歧，面臨許多困境，政策執行數個月後突然喊卡，對此感到灰心。

李恂潭指出，政府好不容易推出可幫助國產鮮乳銷售並兼顧孩童健康的政策，雖然政策推動至今，或許相關配套有所不足或不完善，但一切問題都可慢慢克服，需要時間磨合，等收到通知後，將函文給農業部，希望能得到中央回應，有轉圜機會。