班班鮮乳停辦 屏東縣府：9成學校有意願續辦、滾動檢討

「班班有鮮乳」上路一團亂，行政院長卓榮泰決定下學期停辦。屏東縣府教育處指出，經調查有9成以上學校有續辦意願，後續滾動檢討，調整適當方式執行。

屏東縣府教育處指出，鮮乳長時間置於常溫會變質，可以體會中央決定班班喝鮮乳政策暫緩的決定。屏東縣實施班班喝鮮乳一年所需經費約3100萬元，由於調查後有九成以上學校有續辦意願，除爭取中央補助外，縣府也會繼續推動各校冷藏設備採購，將承擔相關費用，後續亦將滾動式檢討，調整成適當方式執行。

屏東縣府農業處表示，屏東縣酪農年產量約7萬3000噸，班班飲鮮乳政策實施後，供應學童鮮乳總量原本就不影響整體銷售，班班飲鮮乳政策主要目的還是增加學童鈣質攝取，縣府持續配合農業部政策執行中，下學期屏東縣實施方式將研議後決定。

屏東縣一名國小校長說，班班有鮮乳立意是什麼？若是真的為孩子的營養健康，其實直接可以置入到營養午餐，也才不會再增加老師行政負擔。若是要為了解決鮮乳太多問題，不應該學校承擔，鮮乳存放時間會涉及食安，下課十分鐘，學生不一定喝得完鮮乳。