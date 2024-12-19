班班有鮮乳喊卡 新北民代批：中央沒記取班班吃石斑的教訓

「班班有鮮乳」倉促上路後亂象頻發，行政院今宣布下學期停辦。新北民眾黨議員陳世軒說，曾在總質詢預言，這個政策一定會喊卡，如今應驗中央沒記取「班班吃石斑」跳票，導致「班班有鮮乳」重蹈覆轍。

陳世軒說，農業部上周跟地方政府開會，決定把原本「一周兩次」喝鮮乳的政策改為「一周一次」，才決定一個星期，又不辦了，政策轉彎再轉彎，足以說明中央在制定政策並實施前，完全沒有想好各種因應情況，等到地方炸鍋了，也拿不出任何辦法，只好厚著臉皮說不做了，因為什麼都不做，是最快讓民怨消失的方式，也讓地方政府跟學校白忙了一整個學期。

陳世軒說，「班班有鮮乳」9月倉促上路，地方政府上演搶鮮乳大戰、學校保存鮮乳成問題，最後變成「班班喝保久乳」，學生一次扛六七瓶保久乳回家，製造一堆亂象，家長、校方怨聲載道，至今仍有許多民眾留言粉專或向服務處抱怨。

陳世軒指出，總質詢曾建議市長侯友宜善用「新北校園通APP」解決鮮乳領取問題，無奈上周新北市府向中央提出折衷辦法，中央也不願採納，會議結果仍是無解，看出中央心態消極。政府要扶植酪農，應從長期規畫，而不是每次都像推石斑魚、鮮乳一樣，以直線簡單的思考，不但治標不治本還會添亂。