班班有鮮乳喊卡 屏縣議員稱曾見兒書包「放7瓶保久乳」：執行現場混亂

「班班有鮮乳」上路一團亂，行政院長卓榮泰決定下學期停辦。屏東縣議員許馨勻曾在念國小的兒子書包發現7瓶保久乳。對下學期停辦，許馨勻說，政策立意良善，現場執行太混亂，在於配套不足，但政府卻不檢討配套，就直接喊卡。

屏東縣議員許馨勻也是兩個孩子的媽，她在念國小的兒子書包中，曾經一次發現7瓶保久乳，原來是一次領了一個月的量。

許馨勻說，班班有鮮乳立意政策良善，但為什麼會有那麼多聲音，就是在於政策配套太混亂，很混亂，政府卻不檢討配套，就直接喊卡停辦。

屏東縣某國小黃姓老師說，班班有鮮奶一開始想的太美好了，沒有配套，小學校都找不到地方冰了，更何況是大學校！他有聽其他學校老師分享，鮮奶一配送到，學生、老師就必須要停下所有事情，要趕快去領鮮奶，然後看著學生馬上把鮮奶喝掉，上課狀態都須先停下，有的還是在上體育課等，就是要把鮮奶喝完，學校就會亂成一團。

黃姓老師說，他們學校是以保久乳為主，但是保久乳拿回去家裡，會是誰喝？大多是父母親喝掉了。

屏東縣某國小校長說，學校這學期喝鮮乳，下學期經全校調查，22個班有19個希望繼續班班有鮮乳，但下學期改為喝保久乳。這名校長說，這學期做法是，鮮乳配送到學校後，會請各班準備保冷袋，鮮奶放入保冷袋後，下課時間請學生把鮮奶喝完，若真的沒辦法當下喝，各年級會有一個班，有一個小冰箱，可以先暫時存放。

屏東縣府教育處指出，有請學校統計下學期是否願意繼續班班有鮮乳，9成學校同意。但該調查未調查喝鮮乳或保久乳。縣府也研議補助學校冷鏈設備系統，依學校提出需求冰箱、保冷袋等設備，經費約480多萬元。