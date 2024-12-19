班班有鮮乳喊停…萬美玲批傲慢無擔當 怒轟：始亂終棄「百萬學生」

行政院於院宣布下學期停辦「班班有鮮奶」政策，立法委員萬美玲表示，「班班有鮮乳」政策從倉促上路到匆忙喊停，政府簡直將重大政策當兒戲，「始亂終棄」不僅引發民怨，還暴露出施政的草率與缺乏規畫，讓學校與學生承擔政策不成熟的後果，更讓本土酪農業成為犧牲品。

萬美玲指出，從過去的「班班吃石斑」到如今的「班班有鮮奶」，類似政策看似立意良善，實際上卻讓學校與學生承擔政策不成熟的後果，這次鮮奶政策影響的是全台2624所國小與附設幼兒園，以及133.5萬名學童；原本應該是利多的政策，卻因缺乏周全規劃，導致教育現場混亂。而冷鏈運送量能不夠，學校更缺乏冰箱，保存不易，加上校園儲存空間不足、人力搬運等問題，更帶給第一線教師執行上的壓力。

萬美玲批將帥無能累死三軍，種種因素最終倉促收攤，但政府反將責任推給地方與家長的不同意見，顯得極其傲慢且無擔當。

萬美玲強調，在立法院審查政策時，早已多次提醒政府應妥善規畫，但行政院卻為了急於收割政績，忽視實施準備，最終不僅浪費資源，更重創了校園與本土酪農業的信心。更讓人失望的是，政府至今未見檢討，她數月前即提案建議可以發放「鮮乳券」或委由營養午餐團膳業者辦理，更可以因地制宜將經費補助地方政府推動，即可有效改善，卻被政府忽視。這樣的草率執政，不僅破壞政策初衷，還讓上百萬學童成為政策失誤的受害者，民怨也將隨之累積。

萬美玲呼籲，政府推行各項政策，不能只看表面效果，更應負起責任，細緻規畫，聆聽基層聲音，真正讓政策成為利民之舉，而非製造更多怨懟，希望行政院能記取教訓。