「班班有鮮乳」喊卡 藍委齊轟不負責任又無能：陳駿季下台

行政院今日突然宣布停止「班班有鮮乳」政策，國民黨立委齊轟不負責任、無能，斷送弱勢孩子要求農業部長陳駿季下台負責。

針對「班班有鮮乳」政策停辦，國民黨立委萬美玲指出，這次鮮奶政策影響的是全台2624所國小與附設幼兒園，以及133.5萬名學童。本應是利多的政策，卻因缺乏周全規畫，導致教育現場混亂。冷鏈運送量能不夠、學校更缺乏冰箱保存不易，加上校園儲存空間不足、人力搬運問題，更帶給第一線教師執行上的壓力等種種因素。將帥無能，累死三軍，最終倉促收攤，政府反將責任推給地方與家長的不同意見，顯得極其傲慢且無擔當。

萬美玲強調，在立法院審查政策時，早已多次提醒政府應妥善規劃，但行政院卻為了急於收割政績，忽視實施準備，最終不僅浪費資源，更重創了校園與本土酪農業的信心。更讓人失望的是，政府至今未見檢討，她數月前即提案建議可以發放「鮮乳券」或委由營養午餐團膳業者辦理，可因地制宜將經費補助地方政府推動，即可有效改善，卻被政府忽視。草率執政，不僅破壞政策初衷，還讓上百萬學童成為政策失誤的受害者，民怨也將隨之累積。

國民黨立委張嘉郡表示，這項政策原本要照顧酪農與學生，如今政府棄守承諾，農業部背信欺民，這不僅僅是一個政策的問題，更是攸關政府誠信的問題，如果農業部連農民基本生計都無法照顧，連學生都可以欺騙，還有什麼資格談論發展與未來，農業部與行政院必須為此負起全責，陳駿季應該立刻下台負責。

國民黨立委李彥秀說，如果政策是執行層面的問題，行政院不應該突然宣布終止「班班有鮮乳」政策，本土酪農、學生、家長以及社會都可以接受「緩辦半年或一年」的決策，用半年或是一年的時間，調整目前失衡的供給與需求、學校的冷鏈設備，這才是一個負責任的政府，「一刀砍死，大家受害」，只是凸顯行政單位的懦弱與無能。