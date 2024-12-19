班班有鮮乳喊卡 家長團體：答應孩子的事取消 有點好笑
4年44億的「班班有鮮乳」政策9月上路後，引發教學現場反彈，行政院今證實下學期停止續辦。對此，家長團體感嘆，原本44億元的經費要幫孩子補充營養，結果原本答應孩子的事情，因農業部、教育部之間跨部門溝通失敗而喊卡，令人難過。
行政院長卓榮泰昨聽取農業部報告後，決定下學期起停辦學童乳政策。行政院發言人李慧芝強調，停辦不會影響政府照顧酪農決心，至於剩餘經費如何配置，農業部次長杜文珍表示，後續會再與產業團體討論。
教育部表示，經農業部蒐集各界意見，難以取得共識，因此自113學年度第2學期起停止續辦。
國教盟理事長王瀚陽嘆道，4年44億的經費本來要用來供給孩子的營養、健康，現在都沒有了，「有點好笑」。整件事情就是農業部、教育部之間的跨部門溝通失敗，14縣市都有在學校供應鮮乳的經驗，為何全台供應鮮乳就有問題？
王瀚陽表示，台灣學童缺乏鈣質，政策從下學期開始取消，不知道什麼時候還會再注意到這個問題，原本答應孩子的事情，因為大人溝通不良而喊卡，令人有點難過。
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