班班有鮮乳下學期喊卡 乳業協會：遺憾

「班班有鮮乳」因各界看法多元且分歧，行政院長卓榮泰昨天聽取農業部報告後，決定下學期起停辦。中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，本學期學童乳執行上遇到不少困難，對於停辦感到遺憾，但若能重新檢討，並且在未來規畫將牛乳併入學校午餐中，現在的暫停也並非壞事。

據衛生福利部國民健康署「2017-2022國民營養健康狀況變遷調查」顯示，國內7到12歲的學童乳品普遍攝取不足，另該年齡段之學童平均鈣質攝取量亦遠低於足夠攝取量。

徐濟泰表示，當初推動學童乳政策就是為了促進台灣學童的營養攝取，確實對下學期政策喊卡感到遺憾，但目前的執行層面確實遇到困難，停止其實還算可以接受，但要馬上檢討如何能把政策做到位，這樣看來也是件好事。

徐濟泰指出，目前學校團膳未包含乳品的品項，因此學童乳的主責單位應該是教育部來推動牛乳成為營養午餐的必備品項，尤其乳品也是衛福部公布的每日應攝取6大類食物知一，不應該是獨立的品項。

徐濟泰說，目前平均每位國人每年牛乳攝取量只有30公斤，但衛福部的指引卻是應該每年180公斤，足足差了6倍，因此從長遠來看，乳品成為營養午餐品項可以矯正國人乳品攝取不足的現況，如此無論是國產或進口乳品的攝取量就有很大的成長空間。

距離2025年只剩下短短幾天，政府在面對紐乳零關稅衝擊上是否已經準備好？徐濟泰表示，產業提升政策，包含農場設備增加自動化減少人力成本，對農場雇工、生產成本降低、生產效率提高都有正面效益，以及汰除寡產乳牛等，也能因應進口的衝擊和壓力，但因為很多相關計畫都是今年9月才啟動，可以說政府並沒有做好準備。