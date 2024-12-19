快訊

影／全聯倉儲大火多人待援 空拍待援者困頂樓畫面曝

胖燦瘦了一大圈變型男 鄭文燦苦笑「可見我有多委屈」

假分散真包裹？七星潭七度假村開發案暫緩

班班有鮮乳下學期喊卡 乳業協會：遺憾

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「班班有鮮乳」政策上路前後引發許多爭議，行政院決議學期停辦。本報資料照
「班班有鮮乳」政策上路前後引發許多爭議，行政院決議學期停辦。本報資料照

班班有鮮乳」因各界看法多元且分歧，行政院長卓榮泰昨天聽取農業部報告後，決定下學期起停辦。中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，本學期學童乳執行上遇到不少困難，對於停辦感到遺憾，但若能重新檢討，並且在未來規畫將牛乳併入學校午餐中，現在的暫停也並非壞事。

據衛生福利部國民健康署「2017-2022國民營養健康狀況變遷調查」顯示，國內7到12歲的學童乳品普遍攝取不足，另該年齡段之學童平均鈣質攝取量亦遠低於足夠攝取量。

徐濟泰表示，當初推動學童乳政策就是為了促進台灣學童的營養攝取，確實對下學期政策喊卡感到遺憾，但目前的執行層面確實遇到困難，停止其實還算可以接受，但要馬上檢討如何能把政策做到位，這樣看來也是件好事。

徐濟泰指出，目前學校團膳未包含乳品的品項，因此學童乳的主責單位應該是教育部來推動牛乳成為營養午餐的必備品項，尤其乳品也是衛福部公布的每日應攝取6大類食物知一，不應該是獨立的品項。

徐濟泰說，目前平均每位國人每年牛乳攝取量只有30公斤，但衛福部的指引卻是應該每年180公斤，足足差了6倍，因此從長遠來看，乳品成為營養午餐品項可以矯正國人乳品攝取不足的現況，如此無論是國產或進口乳品的攝取量就有很大的成長空間。

距離2025年只剩下短短幾天，政府在面對紐乳零關稅衝擊上是否已經準備好？徐濟泰表示，產業提升政策，包含農場設備增加自動化減少人力成本，對農場雇工、生產成本降低、生產效率提高都有正面效益，以及汰除寡產乳牛等，也能因應進口的衝擊和壓力，但因為很多相關計畫都是今年9月才啟動，可以說政府並沒有做好準備。

教育部 班班有鮮乳 農業部

延伸閱讀

班班有鮮乳9月才實施就喊停 桃園酪農憂開放進口衝擊國產乳

影／班班有鮮乳喊卡...黃偉哲：若為孩子權益 應想辦法克服

豆漿都還沒喝到...「班班有鮮乳」喊卡 新北校長嘆遺憾

班班有鮮乳政策喊停！ 嘉市府甫獲贈百萬元「班班有冰桶保冷袋」...超錯愕

相關新聞

班班有鮮乳喊卡 農業部曝停辦原因：各界支持不足

「班班有鮮乳」因各界看法多元且分歧，行政院長卓榮泰昨天聽取農業部報告後，決定下學期起停辦。農業部次長杜文珍表示，現在是決...

班班有鮮乳喊卡 家長團體：答應孩子的事取消 有點好笑

4年44億的「班班有鮮乳」政策9月上路後，引發教學現場反彈，行政院今證實下學期停止續辦。對此，家長團體感嘆，原本44億元...

班班有鮮乳下學期喊卡 乳業協會：遺憾

「班班有鮮乳」因各界看法多元且分歧，行政院長卓榮泰昨天聽取農業部報告後，決定下學期起停辦。中華民國乳業協會理事長徐濟泰表...

班班有鮮乳9月才實施就喊停 桃園酪農憂開放進口衝擊國產乳

9月才實施的「班班有鮮乳」政策，行政院今天宣布下學期喊卡，桃園市養牛協會理事長許成寶指出，原本寄望國產鮮乳能藉由這個政策...

影／班班有鮮乳喊卡...黃偉哲：若為孩子權益 應想辦法克服

班班有鮮乳政策喊停，台南市長黃偉哲表示，立意是良好的，但中間牽涉到人與經費的問題，經費的問題中央是沒有問題的，也是為了要...

豆漿都還沒喝到...「班班有鮮乳」喊卡 新北校長嘆遺憾

「班班有鮮乳」上路後亂象頻發，搞得學校行政人仰馬翻。行政院今宣布下學期停辦學童乳政策。對此，新北教育局說，尊重中央，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。