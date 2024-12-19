班班有鮮乳9月才實施就喊停 桃園酪農憂開放進口衝擊國產乳

9月才實施的「班班有鮮乳」政策，行政院今天宣布下學期喊卡，桃園市養牛協會理事長許成寶指出，原本寄望國產鮮乳能藉由這個政策帶來穩定的商機，現在喊停，是否代表明年開放進口鮮乳後，政府有信心國產鮮乳不受衝擊？

許成寶強調，班班有鮮乳停掉後，等明年開放進口鮮乳，就可以清楚國產鮮乳受衝擊的程度，政府要有配套措施包括補助，不能任由國產鮮乳因開放進口而減產、減購影響酪農的生計。

許成寶指出，桃園市的生乳年產量合計約2萬噸，供應量居台中以北之冠，幾乎都是契作交給統一、光泉、義美等大廠，協會最關切的是明年政府開放生乳進口，契作收購的大廠是否會基於成本考量和市場競爭等因素，減少採購國產鮮乳，也呼籲政府要做好配套措施。

桃園市農業局表示，政府一直有汰除乳量和品質不佳的牛隻計畫，班班有鮮乳原本被酪農視為一條可以穩定供應國產鮮乳的商機，不過現在停掉後，加上明年開放進口鮮乳，對全國的酪農一定會有影響，影響的程度還要再觀察，政府會持續推動汰除品質不佳的牛隻計畫。