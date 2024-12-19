影／班班有鮮乳喊卡...黃偉哲：若為孩子權益 應想辦法克服

班班有鮮乳政策喊停，台南市長黃偉哲表示，立意是良好的，但中間牽涉到人與經費的問題，經費的問題中央是沒有問題的，也是為了要幫忙國產鮮乳，那在人的部分，如果老師覺得很麻煩，「就台南市來講，我們再來協調看看」。

黃偉哲說，大家開口閉口張嘴閉嘴都是以孩子的權益為念，既然以孩子的權益為念的話，就想辦法去克服可能產生的阻礙，如果真的克服不了再說，也可以補助經費，讓家長自己去買鮮乳給孩子來喝，他不一定在中午喝，他可以回家的時候再喝。

黃偉哲說，如果是因為老師覺得比較麻煩的話，覺得這是個好的政策，在執行層面碰到的阻礙，就想辦法，看有沒有辦法排除這個阻礙。

南市教育局表示，有關中央「學校採用國產可溯源乳品專案」政策自推動以來，台南市積極協助學校配合實施，12月份訂購鮮乳的比例已提高至30.6 ％，本學期仍會協助學校持續辦理；針對中央宣布停辦的決定表示尊重，但也覺得可惜。台南市既定的學校午餐「二果一乳」（每周二份水果及一份鮮奶）措施仍會照常推動，以照顧學童健康。