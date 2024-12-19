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豆漿都還沒喝到...「班班有鮮乳」喊卡 新北校長嘆遺憾

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
「班班有鮮乳」政策上路前後引發許多爭議。本報資料照
「班班有鮮乳」政策上路前後引發許多爭議。本報資料照

班班有鮮乳」上路後亂象頻發，搞得學校行政人仰馬翻。行政院今宣布下學期停辦學童乳政策。對此，新北教育局說，尊重中央，目前各校皆在午餐搭配供應乳品或豆漿。

「班班有鮮乳」上路倉促，各校多沒有保存設備，因此有7、8成選擇保久乳，班班有鮮乳變班班有保久乳。後因保久乳供不應求，遲至11月才讓新北各校喝到乳品，不少學校選擇一次發下，孩子帶6瓶、8瓶回家喝，變成家家有保久乳，且直至今日選擇豆乳的學童仍未喝到。

行政院今宣布班班有鮮乳喊卡，新北一名校長吐槽，之前政院稱要從長計議就覺得「要縮了」，如今過了寒假，鮮乳沒有滯銷問題，中央再以基層、家長意見分歧為由停辦，完全甩鍋。

新北市校長協會理事長、自強國小校長張明賢說，班班有鮮乳政策是政府美意，但中央實施前，若能將細節討論更明確、完善，且提供配套等，政策也不用倉促上路。張認為，若讓地方統籌，較能掌握供應量及配送時間。

板橋國小校長華志仁說，直到昨日還提到每瓶提高6元，增加乳品廠商意願，以及頻率從一周2次降為一周1次，減少行政麻煩等，既然中央拍板停辦，只能表達遺憾「其實配套做好，大家都很支持。」

新北教育局說，尊重中央在廣納學校、家長與相關產業意見下做出政策決定。而新北市目前各校皆於午餐搭配供應乳品或豆漿，未來會持續鼓勵學校，在午餐中搭配乳品或含鈣食物，以提升學童飲食健康。

中央9月起推動「班班有鮮乳」政策。圖為學童喝乳品情況，與本新聞無關。圖／南市府提供
中央9月起推動「班班有鮮乳」政策。圖為學童喝乳品情況，與本新聞無關。圖／南市府提供

教育部 班班有鮮乳 農業部

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