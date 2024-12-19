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班班有鮮乳喊卡 農業部曝停辦原因：各界支持不足

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部表示，即使班班有鮮乳政策停辦，但會繼續推動產業升級。聯合報系資料照片
農業部表示，即使班班有鮮乳政策停辦，但會繼續推動產業升級。聯合報系資料照片

班班有鮮乳」因各界看法多元且分歧，行政院長卓榮泰昨天聽取農業部報告後，決定下學期起停辦。農業部次長杜文珍表示，現在是決定學童乳政策停辦，會持續推動酪農產業的輔導跟升級，也坦言政策停辦原因在於從各界得到的支持不足。

杜文珍表示，昨天這樣的討論中就農業部立場來看，首先這學期推動校園採用國產可溯源乳品專案，在推動過程當中要感謝乳廠、學校志工、各縣市第一線老師，農業局跟教育局等都做了非常大的努力跟協助，讓不管是偏鄉或是離島能夠把乳品配送到給學生飲用。

其次，當中其實也聽到了許多的聲音，不管是家長還是第一線的教學單位，或者縣市政府、產業團體、教學團體、教育團體各界等，對這樣的政策意見也非常不同，所以昨天有停辦的決議。

然而大家最關心的是政策突然喊卡的根本原因，杜文珍仍強調，由於收到的意見分歧，各自想法甚至差異都非常大，坦言沒有得到支持繼續辦下去的基礎理由，所以就選擇停辦。

另各界關心「班班有鮮乳」政策原本規畫4年44億補助，若扣除本學期發放的乳品費用，目前還剩下多少預算？要如何面對2025紐乳零關稅的叩關？杜文珍僅表示，本學期編列的經費7.1億元，這7.1億元會在這學期執行完畢，原先匡列的經費會合度合宜的運用在產業中，農業部會再來規畫。

教育部 班班有鮮乳 農業部

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