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班班有鮮乳政策喊停！ 嘉市府甫獲贈百萬元「班班有冰桶保冷袋」...超錯愕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
行政院長卓榮泰決定下學期起停辦學童乳政策。嘉市府日前才獲九華山地藏庵斥資百萬餘元，致贈班班有冰桶及保冷袋，政策急轉彎喊停，讓市府、廟方、學校、家長一片錯愕，圖為冰桶及保冷袋捐贈儀式。圖／資料照片
行政院長卓榮泰決定下學期起停辦學童乳政策。嘉市府日前才獲九華山地藏庵斥資百萬餘元，致贈班班有冰桶及保冷袋，政策急轉彎喊停，讓市府、廟方、學校、家長一片錯愕，圖為冰桶及保冷袋捐贈儀式。圖／資料照片

4年44億的「班班有鮮乳」政策上路後亂象頻傳，行政院長卓榮泰決定下學期起停辦學童乳政策。嘉市政府日前才獲九華山地藏庵斥資百萬餘元，致贈班班有冰桶及保冷袋，政策急轉彎喊停，讓市府、廟方、學校、家長一片錯愕，異口同聲希望中央持續補助讓地方自辦。

市府教育處長郭添財說，市府配合落實「班班有鮮乳」，讓孩童上學天天喝鮮乳，日前獲九華山地藏庵採購716個冰桶及保冷袋，每班配送，確保鮮乳冷藏安全，完善政策的最後一哩路。

郭添財表示，市府編預算明年讓國中生也能每周2次喝鮮乳，嘉市「班班有鮮乳」政策，率先全國，從幼兒園到國中都喝鮮乳，「班班有鮮乳」政策，照顧酪農及孩童，立意良善，嘉市執行完善，希望中央持續補助讓地方自辦，為孩子健康成長盡心力。

嘉義市家長協會理事長呂明鍾對中央「班班有鮮乳」政策喊停，感到錯愕，他說，當部分外縣市孩子喝保久乳，嘉市孩子幸福，天天上學有鮮乳喝，又有九華山地藏庵捐贈冰桶及保冷袋，如今政策卻突然急轉彎喊停，讓人不解錯愕，希望中央持續補助讓地方自辦。

精忠國小校長楊勛凱說，「班班有鮮乳」政策上路後，受家長孩童歡迎，又有九華山地藏庵捐贈冰桶及保冷袋，完善落實政策，中央政策喊停讓人錯愕，希望中央持續補助讓地方自辦。九華山地藏庵對「班班有鮮乳」政策喊停也感到錯愕不解，支持市府，建議中央持續補助讓地方自辦。

行政院長卓榮泰決定下學期起停辦學童乳政策。嘉市府日前才獲九華山地藏庵斥資百萬餘元，致贈班班有冰桶及保冷袋，政策急轉彎喊停，讓市府、廟方、學校、家長一片錯愕，圖為冰桶及保冷袋捐贈儀式。圖／資料照片
行政院長卓榮泰決定下學期起停辦學童乳政策。嘉市府日前才獲九華山地藏庵斥資百萬餘元，致贈班班有冰桶及保冷袋，政策急轉彎喊停，讓市府、廟方、學校、家長一片錯愕，圖為冰桶及保冷袋捐贈儀式。圖／資料照片
行政院長卓榮泰決定下學期起停辦學童乳政策。嘉市府日前才獲九華山地藏庵斥資百萬餘元，致贈班班有冰桶及保冷袋，政策急轉彎喊停，讓市府、廟方、學校、家長一片錯愕，圖為冰桶及保冷袋捐贈儀式。圖／資料照片
行政院長卓榮泰決定下學期起停辦學童乳政策。嘉市府日前才獲九華山地藏庵斥資百萬餘元，致贈班班有冰桶及保冷袋，政策急轉彎喊停，讓市府、廟方、學校、家長一片錯愕，圖為冰桶及保冷袋捐贈儀式。圖／資料照片

教育部 班班有鮮乳 農業部

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