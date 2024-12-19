班班有鮮乳停辦 全教總諷「立意良善」：盼其他部會警惕

班班有鮮乳政策上路以來，遭教團批評嚴重干擾學校正常作息、影響學生學習品質，行政院昨拍板政策下學期全面停辦。對此，全教總肯定行政院聽到教學現場的聲音，也希望其他政府部門以這個例子做警惕，不要動輒把學校當作施政提款機。

為因應紐西蘭乳明年進口免關稅，並替學童補鈣，農業部偕教育部在本學期推動班班有鮮乳政策，卻因配送冷鏈不足、供應不及以及影響學校正常作息等問題，遭教團批評擾亂教學現場，呼籲停辦。

行政院發言人李慧芝今日在行政院會後記者會證實，行政院昨日召開專案會議拍板下學期起全面停辦班班有鮮乳政策，原訂4年44億補助，扣除這學期發送乳品的經費後，將轉為投入擴大輔導台灣酪農措施。

全教總理事長侯俊良表示，肯定行政院長卓榮泰聽到教學現場的聲音，全教總當然支持酪農，也認為應重視學童的健康及學校的營養教育，但政府應回到問題去解決問題，農業部要協助酪農就針對酪農，不要把行政事務推到學校。