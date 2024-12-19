班班有鮮乳政策意見分歧 政院：下學期起停辦

班班有鮮乳政策喊卡，行政院發言人李慧芝今天表示，由於第一線教學單位、家長對政策推動有很多意見，農業部、教育部持續蒐集意見溝通，最終因為看法多元且分歧，行政院長卓榮泰昨天聽取農業部報告後，決定從下學期起停辦。

新年度將至，農業部原先預計精進班班有鮮乳政策，建議新年度由中央提供預算，地方政府視實際需求執行，為此持續與地方政府溝通；卓榮泰日前則說，如果地方政府覺得執行困難、人力不足、家長有疑慮等，政府可以透過其他方式幫助學生獲得營養、酪農產銷奶製品。