江澤民逝世，生前曾說想來台玩，他如何看待台灣？

中共第三代領導核心江澤民，本週三由當地官媒《新華社》宣布已於中午時分在上海逝世，享年96歲。事實上，江澤民在外界的印象中，不只是處理六四天安門的爭議，他也相當關心台灣議題。他曾經如何從多方面看待台灣，談論中美台關係、台灣主權？

曾是中國共產黨第三代領導核心的江澤民，在本週三（30日）由中共官方媒體《新華社》宣布，由於罹患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。

由於曾是中國共產黨核心領袖人物，江澤民確實在中國政局佔有舉足輕重的地位，至於最惹爭議的是曾處理六四天安門事件。他正因當時調派軍隊，鎮壓學運有功，被鄧小平等中共高層，就此欽點為取代趙紫陽的中共中央總書記。

江澤民曾表示未來有機會，想來台灣看看，但最終未能實現。而他就兩岸三通、中美台關係與台灣主權等，這些台灣人關心的話題，也曾發表不少看法。

首先，在三通方面，1995年1月，江澤民曾以《為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥》為題發表談話，那時便指出要兩岸盡快完成三通的想法。

他在這段談話中指出，「早日實現兩岸直接『三通』，不僅是廣大台胞、特別是台灣工商業者的強烈呼聲，而且已成為台灣未來經濟發展的實際需要。另外，兩岸直接通郵、通航、通商，是兩岸經濟發展和各方面交往的客觀需要，也是兩岸同胞利益之所在。完全應當採取實際步驟加速實現直接『三通』。」似乎那時就認為，台灣未來經濟發展將以中國為重心。

就在兩年後的1997年，江澤民在紐約與6個中美往來相當關鍵的團體，包括百人會、美中協會、美國亞洲協會等共進午餐，也曾談及台灣問題，但當時是就美國政府因應台灣問題的方式來進行討論。

曾言：只要在台灣問題上出現麻煩，中美關係就難以向前發展

他當時強調，台灣問題歷來是中美關係中最重要，也最敏感的核心問題。只要在台灣問題上出現麻煩，中美關係就難以向前發展，甚至出現倒退。與香港、澳門問題不同，台灣問題是國共兩黨鬥爭遺留下來的問題。解決台灣問題完全是中國的內政，應該由兩岸的中國人自己來解決。

至於中國政府解決台灣問題的基本方針，他認為就是「和平統一、一國兩制」。

而在2000年的兩會期間，江澤民更直接談及台灣問題。當現場有人詢問，兩岸是否會發生戰爭？他如此回答，「我們對台灣的方針是一貫的：和平統一，一國兩制。但如果有干涉主義的勢力干預，當然我們不會放棄使用武力。」

同時，當時也有人詢問，若兩岸發生戰爭，豈不是「本是同根生，相煎何太急」？江澤民則表示，幸好自己懂得詩詞，曹植這首詩，他從中的理解是，「如果你要搞台獨，這個問題就意味著，『相煎何太急』。你這獨立了你不『本是同根生』嘛，對不對啊？本是一個中國，何必搞台獨。」

他相信兩岸終究要統一

他強調，自己是一個樂觀主義者，他相信這麼一個偉大的中華民族，最終肯定，兩岸要統一的。

那時也被現場媒體記者詢問，是否有興趣來台灣？江澤民馬上表示自己當然希望來，只是什麼時候要看情況，在當下有人談兩國論的情況，他認為沒辦法來。

後來，也有人詢問是否歡迎台灣的候選人到中國訪問，他則指出，只要是同意一個中國原則的人，在任何時候都歡迎。

至於認為外國勢力是否在台灣問題上，會干涉中國問題，江澤民則幽默地指出，中國人向來不信邪。似乎是用巧妙方式迴避了外國看待兩岸戰事的爭議。

而如今中美關係交惡，台海戰事機率被各國政治專家預估火速升高，江澤民的談話時的兩岸三地政治生態，和現在已大不同。

（本文出自2022.11.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）