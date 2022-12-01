江李交鋒 兩岸關係降溫

「如果我們要採取軍事行動，宜早不宜遲。」2000年陳水扁接任中華民國總統後，對兩岸關係已不再期待的江澤民曾私下向共軍將領作上述強硬表態。「他改變了中國─江澤民傳」一書中，揭露江對兩岸關係的幕後態度，他在內部講話曾以「奴性十足的美國崇拜者」形容部分台灣政治人物，厭惡之感表露無遺。

要談江澤民時期的兩岸關係發展，不能不提前總統李登輝，那段期間是江澤民和李登輝兩人政治謀略的較量，兩岸關係也從春暖花開降至冰點。

江八點（對台八項主張）、文攻武嚇、統一時間表這三個關鍵詞，既概括江澤民主政期對台政策，也描繪當年兩岸關係跌宕起伏。

從1995年的江八點到1998年的「解決台灣問題時間表」，江澤民對兩岸關係從溫和到強硬的巨大轉變，或許與受挫於與李登輝的較量有關。

1990年代初期，兩岸經由密使接觸，台灣方面的蘇志誠、曾永賢、張榮豐等，與大陸的代表曾慶紅、葉選寧、楊斯德等建立管道，先後成立海基會與海協會，作為互動白手套，促成1993年歷史性的辜汪會談。

1995年李登輝的美國行，引爆台海飛彈危機，北京不再信任李登輝。當時江澤民對台採取武嚇。

當年7月，共軍向基隆外海試射飛彈，兩岸劍拔弩張；1996年台灣總統大選時，共軍又向基隆和高雄外海試射飛彈，台海戰雲密布。