江澤民主政13年期間 開放改革貼上貪腐標籤

作為中共第三代領導人，江澤民主政13年期間，大陸經濟實現快速增長，經濟掛帥下，壓過諸多社會問題，然卻無法避免權貴貪腐叢生，使得「改革開放」和「貪汙腐敗」幾乎同為江時期的歷史標籤。

工程師出身的江澤民，遵循鄧的意志，堅持改革開放和發展市場經濟體制，江時代的大陸經濟表現算是亮眼。

然而，經濟掛帥下，社會問題逐漸浮現，包括貧富差距擴大、環境汙染和貪汙腐敗。其中貪汙腐敗幾乎成了江時代無法擺脫的負面標籤。

江澤民時期爆發多個貪腐大案，牽涉官員層級頗高，像是1995年陳希同案、1999年朱小華案，以及牽涉600多人的廈門遠華特大走私案，其涉案金額之巨，辦案時間之長，規模之大，堪稱中共建政以來第一經濟大案。

真正驚心動魄的是廈門遠華案，走私金額驚人。2002年美國新聞周刊還以「北京的派對時刻」為題，質疑江澤民護翼當時新任政治局常委賈慶林，使其免受遠華案牽連入罪。

當時社會順口溜稱，「毛澤東的幹部兩袖清風，華國鋒的幹部無影無蹤，鄧小平的幹部百萬富翁，江澤民的幹部國庫掏空」、「向北看，人民下崗成千萬；向南看，官員腐敗一大半；向東看，走私軍艦正靠岸；向西看，老百姓吃不上飯」。