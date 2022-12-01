江澤民主政13年期間 開放改革貼上貪腐標籤

經濟日報／ 記者羅印冲／綜合報導
前中共領導人江澤民。（路透）
前中共領導人江澤民。（路透）

作為中共第三代領導人，江澤民主政13年期間，大陸經濟實現快速增長，經濟掛帥下，壓過諸多社會問題，然卻無法避免權貴貪腐叢生，使得「改革開放」和「貪汙腐敗」幾乎同為江時期的歷史標籤。

工程師出身的江澤民，遵循鄧的意志，堅持改革開放和發展市場經濟體制，江時代的大陸經濟表現算是亮眼。

然而，經濟掛帥下，社會問題逐漸浮現，包括貧富差距擴大、環境汙染和貪汙腐敗。其中貪汙腐敗幾乎成了江時代無法擺脫的負面標籤。

江澤民時期爆發多個貪腐大案，牽涉官員層級頗高，像是1995年陳希同案、1999年朱小華案，以及牽涉600多人的廈門遠華特大走私案，其涉案金額之巨，辦案時間之長，規模之大，堪稱中共建政以來第一經濟大案。

真正驚心動魄的是廈門遠華案，走私金額驚人。2002年美國新聞周刊還以「北京的派對時刻」為題，質疑江澤民護翼當時新任政治局常委賈慶林，使其免受遠華案牽連入罪。

當時社會順口溜稱，「毛澤東的幹部兩袖清風，華國鋒的幹部無影無蹤，鄧小平的幹部百萬富翁，江澤民的幹部國庫掏空」、「向北看，人民下崗成千萬；向南看，官員腐敗一大半；向東看，走私軍艦正靠岸；向西看，老百姓吃不上飯」。

江澤民

延伸閱讀

俄羅斯總統普亭悼江澤民：將永遠銘記在心

習近平發聲了！沉痛悼念江澤民 「將化悲痛為力量」

愛掉書袋訓晚輩 江澤民痛罵香港記者「too young too simple」成經典

長者不續命：江澤民之死，與中國的「膜蛤文化」

相關新聞

權傾一時 江澤民96歲辭世

權傾一時、主政大陸十三年的中共第三代領導人江澤民昨日病逝上海，享耆壽九十六歲。總統府發言人張惇涵昨晚表示，「我們有注意到...

連淘寶、小紅書都變黑白 大陸全平台哀悼江澤民

中共前領導人江澤民11月30日因病搶救無效逝世，消息一出後，官媒、政府機關網站陸續換成「黑白色調」，目前，就連大陸民眾一...

新浪微博懷念「江澤民時代」頁面全變黑白 陸網錯愕：他不是神！

大陸社交媒體新浪微博於30日21時23分，全部變成黑白，以紀念中共前總書記江澤民過世，不少大陸網友也紛紛表達對「江澤民時...

長者不續命：江澤民之死，與中國的「膜蛤文化」

「天若有情天亦老，我為長者續一秒。」中國前國家主席江澤民，已由中國官方證實，於11月30日在上海逝世，死時96歲。在此刻中國各地爆發白紙運動的時候，宣告江澤民的死訊不免引起巧合聯想。江澤民從退出政治舞台後，無論是其本人或江系上海幫，仍在中國有一定的「存在感」，而之中最為奇妙的就是以江澤民為嘲弄素材的「膜蛤文化」，反覆惡搞再現江澤民訓斥記者的經典發言、或是替生死未卜的江祈福續命。膜蛤文化從何而來？昔日教訓香港記者的長者言論，又說了一些什麼？

前中共領導人江澤民病逝 總統府回應：希望家屬節哀珍重

前中共領導人江澤民今天病逝，享耆壽96歲。總統府發言人張惇涵今晚表示，「我們有注意到這項消息，也希望家屬節哀珍重。」

文攻武嚇 台海幾度風浪起

江澤民主政時的兩岸關係如雲霄飛車，從高處跌至谷底；他的對台政策也是「由鴿轉鷹」，從密使來往、兩岸會談到戰爭邊緣。江八點（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。