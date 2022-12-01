中共第三代領導 江澤民病逝

權傾一時、主政大陸13年的中共第三代領導人江澤民昨（30）日病逝上海，享耆壽96歲。總統府發言人張惇涵昨晚表示，「我們有注意到這項消息，也希望家屬節哀珍重」。

新華社報導，江澤民因白血病合併多臟器功能衰竭，經搶救無效，昨日中午在上海病逝。他最後一次出現在公開場合是2019年中共建政70周年活動，去年7月中共百年黨慶及今年10月中共二十大，江都缺席。

央視發布治喪委員會名單，中共總書記習近平任主委，委員包括李克強、栗戰書、汪洋、李強等中共領導人；北京天安門、新華門、人民大會堂、大陸外交部和港澳中聯辦、駐外使領館將降半旗致哀。

江澤民1926年8月生於江蘇省揚州市，生父江世俊曾在抗日戰爭期間，擔任南京汪精衛政權宣傳部副部長，留下「漢奸」罵名。江世俊後來把江澤民過繼給異母弟弟江上青，江上青是共黨烈士。

江澤民畢業於上海交通大學，1982年開始在政壇嶄露頭角，官至上海市委書記。六四天安門事件後，江澤民被密調上京，取代趙紫陽接任總書記，他雖坐上大位但仍受制於鄧小平等中共元老，直至鄧去世，才真正「說了算」。

2002年中共十六大時，雖然表面平穩交班給第四代領導人胡錦濤，但江澤民仍在幕後掌權為「太上皇」，江系人馬更主控最高決策層。直至2004年中共十六屆四中全會，江才卸任中共中央軍委主席，退出中共政治核心舞台。

江澤民在位期間，兩岸幾度引發台海危機。不過，江澤民曾在會見前海基會董事長辜振甫時，脫口提及他在民國時代念書，因此會唱中華民國國歌，也會背國父遺囑。比起簡體字，江澤民喜歡繁體字，也喜歡老上海的事物。

政大東亞所所長王信賢分析，對其他中共領導人而言，「中華民國」四字不會也不敢從他們口中說出，但對江而言，這可能不是一個禁忌。王信賢指出，江澤民當時倚重亦師亦友、已故海協會長汪道涵處理兩岸關係，汪在兩岸關係扮演和緩角色，是非常正面的。

提到江澤民的「民國」成長背景、技術官僚實事求是性格，及本身外向多元個性使然，王信賢認為，江與拘謹、受條條框框限制的共產黨員截然不同，「是最不像共產黨員的領導人」。

江澤民執政評價兩極，促成大陸2001年加入世貿組織，是江的政績之一。主政十多年間，經濟掛帥下，貪汙腐敗嚴重，官商勾結叢生，太子黨規模經商斂財，權貴資本主義鼎盛，都是滋生於江時期。江澤民家族也因坐擁特權利益，涉入商界過深，飽受攻訐。

江逝世消息傳出後，立即引起大陸民眾高度關注。央視新聞微博一小時內就湧入數十萬名網友留言，但盡是「一路好走」之類的緬懷評論。此外，新華社、央視、人民網等官方媒體和「中國政府網」等政府機關網站，也全部從彩色改為黑白色調，以示哀悼。