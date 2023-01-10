2024戰場重回立院「不能少謝龍介」 李艷秋籲國民黨讓出名額

台北市第3選區立委補選由國民黨候選人王鴻薇勝出，資深媒體人李艷秋對此評價，王鴻薇無疑為國民黨2024立院戰場又添一大助力，不過她接著指出，近來台南弊案不斷，只有國民黨前台南市議員謝龍介一人認真監督，讓李艷秋直呼，「國民黨應該把謝龍介也送入立院」，並喊話國民黨13名立委中應有人把名額讓出來。

「國民黨應該把『他』也送入立院。」李艷秋昨（9）日在臉書發文表示，王鴻薇成功進立院，幫助國民黨在中央級民代增加一名戰將，對2024主戰場的立院也更有利，但她話鋒一轉，直指國民黨另一人謝龍介也該進立院，「講白一些，國民黨不分區裡該有人退出，把名額讓給謝龍介。」

李艷秋分析，九合一大選中，謝龍介在綠營大本營台南市僅輸黃偉哲5%，已經可以看出台南市民對民進黨長期執政有所不滿，以及謝龍介蹲點紮根地方的成績。不僅如此，在選完短短的一個月內，台南陸續爆出多起官商勾結的談污案，包括學甲爐渣案、光電利益糾紛、台南市經發局長陳凱凌涉貪、正副議長賄選案，學甲88槍擊案等，「每一件都令人瞠目結舌，如果現在投票，這個綠到出汁的城市都可能翻盤」。

綜觀上述情形，李艷秋感嘆，這期間只有謝龍介一人不斷示警，然而現在他市長沒選上，議員任期也結束了，也就難以發揮監督、揭弊的能力，因此李艷秋建議，國民黨不分區立委當選13人，只要13人中有一位男性退出，加上排在14的人吳敦義也放棄候補，不分區第15名的謝龍介就能遞補上，替國民黨在台南地區多添一名悍將。

不過李艷秋坦言，2020年國民黨大敗，正是因為不分區立委的名單一提出就被罵爆，這次她依然不看好國民黨會有人願意讓賢，「沒有人會承認自己尸位素餐，那就看黨主席的決心囉！」

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