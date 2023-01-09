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開票拉鋸戰不緊張 王鴻薇：我心臟很大顆

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
新任立委王鴻薇（右）9日接受資深媒體人黃暐瀚（左）專訪時透露，因為對自己選情有信心，面對開票拉鋸狀況並不緊張。（直播截圖）
新任立委王鴻薇（右）9日接受資深媒體人黃暐瀚（左）專訪時透露，因為對自己選情有信心，面對開票拉鋸狀況並不緊張。（直播截圖）

「最想質詢行政院長蘇貞昌」、「開票過程其實並不緊張」、「最感謝的人是選民」，新任立委王鴻薇勝選感想曝光！王鴻薇9日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時透露，面對開票拉鋸狀況並不緊張，她也分享，她的陸戰策略是持續拜會里長，但因為確診，仍有許多綠營里長還沒見到，承諾選後會不分藍綠，繼續拜訪里長。

對於進入立法院後，最想質詢的對象？王鴻薇表示，未來進入立法院，如果行政院長還是蘇貞昌，一定要質詢他，「題目太多了」，也點名國安局長陳明通、NCC。此外，她強調，針對核二核三廠延役的議題，會想質詢經濟部等官員。

王：心臟很大顆

甫當選立委的王鴻薇9日於《POP Radio》接受黃暐瀚訪問，被問到僅贏民進黨候選人吳怡農6千多票的問題。王鴻薇說，選舉結果有很多因素，她最擔心投票率偏低，補選投票率果然很低，選前有危機感，催投票率是正確的。

她也指出，因為12月才選上市議員，後來就出現「落跑」選立委的爭議，相當感謝原來選區選民的諒解。王鴻薇強調，此次選舉第一感謝對象是選民，像是選前之夜時，媒體只關注來了哪些藍營大咖，但其實「最大咖就是我們的里長」，包括很多無黨籍的里長都來了，心中相當激動。

面對一開始開票，雙方陷入膠著的戰況時，她笑著，「自己心臟滿大顆的，不太緊張」，反而老公比她還緊張，甚至一度喘不過氣，團隊也一直看著手機喊「怎麼還沒拉開距離呀！」她透露自己不緊張的原因說，一方面是因為自己對選情有信心，另一方面則是「自己是下定決心就不糾結的人，如果做了決定，還在糾結，事情反而會做不好。」

專注於陸戰

王鴻薇也於專訪中透露此次的陸戰策略是「拜訪里長」，一開始到里長辦公室拜會，最先拜訪黨籍或對國民黨友善的無黨籍里長，下一階段才是民進黨籍里長，但因為她在選舉期間確診的關係，尚有許多民進黨籍的里長未拜會。

她透露，很多人一開始建議她打空戰，她也有推進空戰，但沒花很大力氣，花最多時間還是在陸戰上面。王鴻薇說，因為補選時間短，中山區有些民進黨籍的里長她還沒見到，未來為持續拜會，且不分黨派、立場，里長不管藍綠她都會服務。

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王鴻薇 投票率 民進黨

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