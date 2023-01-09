王鴻薇8年後再拚台北市長？ 吳子嘉搖頭：有待歷練
國民黨王鴻薇在台北市第3選區立委補選中出線，順利從台北市議員躍升中央立委，引起網友好奇，王鴻薇先後贏下議員、立委選戰，8年後是否有可能出戰台北市長？不過「美麗島電子報」董事長吳子嘉表示並不看好，他直指王鴻薇目前尚未具備政治領袖的氣質與高度，還有待歷練。
在8日的網路節目「董事長開講」中，對於有網友預測，「王鴻薇先進立院，8年後可能會接著選市長。」吳子嘉表示，王鴻薇目前沒有選市長的準備，在政治訓練上也沒有往政治領袖方面培養，「簡單講一個問題，如果我是王鴻薇的輔選幹部，或是議題設定的幕僚的話，在這一次立委的選戰中就會把高度表現出來了」，他坦言，此次王鴻薇呈現的形象仍傾向一個強勢的議員，並沒有把立法委員的氣質表現出來，實屬可惜。
吳子嘉也評價，王鴻薇目前的政策議題都沒有達到所謂的國政高度，到國政高度是立法委員要做的事情，可以談戰略、談價值觀、談虛擬的東西，這要有豐富的學養做背景才能談論，因此未來王鴻薇還有很多要歷練的地方。
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