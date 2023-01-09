高嘉瑜影響選情？ 吳怡農：敗選因我們表現不夠好

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選昨落幕，民進黨候選人吳怡農以近6000票之差敗給國民黨候選人王鴻薇。吳怡農今天車隊謝票，再次恭喜對手，至於民進黨立委高嘉瑜日前引發黨內反彈，對高是否有影響選情？他說，「敗選是因為我們表現不夠好。」

吳怡農今登車謝票，在受訪時被問及本次選舉以不到6000票之差小輸，有無意願再戰2024？他僅說，「努力絕對不會因為敗選而停止」，不管在哪個角色、擔任什麼職務，都會盡全力，一起讓家園更好。

此戰雖敗猶榮？吳怡農表示，今天就是非常感謝每位支持者，這次還是差了一點，希望大家看到他堅持走的方向是正確的，感謝好朋友跟他站在一起，「我會繼續努力。」

媒體問說，王鴻薇認為他是很強的對手，吳怡農回應「我的對手昨天打敗了我，那還是非常恭喜她，謝謝」。

高嘉瑜日前批評還稅於民政策，引發民進黨內反彈喊開除，對高是否有影響選情？吳怡農表示，「敗選是因為我們表現不夠好。」

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