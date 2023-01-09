黃揚明稱吳怡農立委補選「選得不差」 揭綠粉1強項：2024再戰王鴻薇

台北市第三選區（中山、北松山）立法委員補選結果昨（8）日出爐，根據北市選委會統計，國民黨候選人王鴻薇獲得60,519票、民進黨候選人吳怡農獲得54,739票、無黨籍蕭赫麟獲得542票。這次補選總投票率為43.35%，其中，王鴻薇勝吳怡農5,780票。資深媒體人黃揚明分析，「王鴻薇勝選不意外」，不過「吳怡農選得不算差，也確定幾乎取得2024再戰王鴻薇的資格」。

黃揚明昨晚在臉書PO文指出，這次補選，王鴻薇在中山區僅落後844票，幾乎與吳怡農打平，兩人在中山區得票率差距約為1.15%；而松山區王鴻薇大幅領先6,624票，兩人在松山區得票率差距約為15.58%，「穩住松山區優勢是藍軍勝選關鍵」。不過，吳怡農這次補選得票率為47.27%，再次刷新他在2020年立委選戰中得票率45.40%的紀錄。

黃揚明認為，「這個選舉結果並不令人意外，可以解讀是基本盤的對決」。去年12月28日是「選罷法」所規定民調封關的前一日，當時民進黨候選人吳怡農競選總部曾發布最新電話民調數據，稱吳怡農的支持度僅落後對手王鴻薇1.9%；至於藍營封關期間內部民調顯示王鴻薇約領先5%。如今補選結果出爐，黃揚明表示，即使補選的投票率難以估算，但以投票動能來估算，陳時中去年九合一選舉在此區拿下59,442票，與吳怡農得票數差距不大；而蔣萬安在此區拿下81,107票，「可見綠營支持者這次投票動能確實較強」。

黃揚明覺得「吳怡農選得不算差，也確定幾乎取得2024再戰王鴻薇的資格」。黃揚明建議，吳怡農若持續扎根服務，明年此時對上王鴻薇，誰勝誰負還很難估算。不過他也提醒，民進黨能否擺脫這段時間的黑金、公共工程出包等負面陰霾，以及第三勢力是否參戰，都可能會是2024時的勝敗關鍵。

圖／翻攝自台北市選舉委員會官網

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