王鴻薇補選得票率、好感度贏吳怡農 學者分析勝選原因是這個

image source：FB/王鴻薇

文/陳宣懿

台北市第三選區8日立委補選結果出爐，最終由國民黨王鴻薇拿下6萬519票，成功擊敗民進黨吳怡農的5萬4,739票，以5,780票領先差距當選立委。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，王鴻薇是踢爆林智堅論文抄襲事件的關鍵人物，使得民進黨九合一選舉戰略大亂，再加上國民黨九合一勝選，讓王鴻薇的政治能量增加，甚至大於吳怡農的政治能量，因此王鴻薇勝選。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，今年立委補選投票率很低，雖然台北市第三選區的藍營基本盤略大於綠營，但以結果而言，王鴻薇算是贏得相當驚險。賴祥蔚認為藍綠雙方的基本盤都沒有完全開出來，吳怡農上次參選該區立委與蔣萬安對決，拿下9萬9,539張票還是落選，這次最終得票數大打折扣，顯見綠營尚未恢復士氣；賴祥蔚分析，藍營支持者也未踴躍投票，應該是覺得這一席立委影響不大，即使王鴻薇選上了，立法院席次還是民進黨過半。

選上議員轉拚立委補選！王鴻薇聲量最高點「為大局而戰」宣布投入補選

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/26～2023/01/07）統計調查，王鴻薇網路聲量最高點出現在2022年12月2日，共14萬619筆討論。當日王鴻薇宣布投入立委補選，對於剛選上議員即參選立委，她公開出面向選民道歉，並表示「為大局而戰，經過天人交戰」。

王鴻薇網路聲量第二高點出現在2022年12月7日，共6萬2,833筆討論。當時王鴻薇臉書表示接到電話恐嚇，並公布錄音檔，錄音內容中有一名男子稱「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔！」而王鴻薇聲量第三高點出現在2022年12月8日，共5萬2,225筆討論。當天王鴻薇提出核二、核三延役主張，但遭到民進黨立委洪申翰批評，「處理能源議題，最重要的前提，是要負責任，不要空打嘴砲」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

吳怡農好感度輸王鴻薇！學者：受民進黨敗選檢討拖累

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/26～2023/01/07）觀察分析，王鴻薇好感度比值0.6，高於吳怡農的0.47。從王鴻薇確定參選之後，國民黨展現團結，全力支持王鴻薇選立委，不僅黨主席朱立倫發文相挺，台北市長蔣萬安也喊出「交棒最佳戰友王鴻薇」的口號，讓不少藍營支持者紛紛在貼文底下留言「加油」、「全力支持」。

王鴻薇的對手吳怡農，投入立委補選期間深陷黑道議題風波，除了引來不少質疑聲浪，同時也引發民進黨黑道相關議題的討論。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，民進黨九合一敗選之後，並未具體檢討，行政院長蘇貞昌也沒下台，違反社會期待，對民進黨而言是傷害，而在這樣的氛圍下，吳怡農參選立委補選，多多少少都會被民進黨九合一敗選拖累，因此招致不少網友批評。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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