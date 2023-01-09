吳怡農落選不意外？ 黃光芹早預言敗選：輸成麻痺了

昨（8）日是台北市第三選區（中山、北松山）立委補選投票日，國民黨候選人王鴻薇得票6萬519張票（得票率52.26%），民進黨候選人吳怡農5萬4739張票（得票率47.27%），候選人蕭赫麟得542張票（得票率0.47%），由王鴻薇拿下最終勝利。對此，資深媒體人黃光芹先前就曾發文，提到「民進黨擺爛」、「在吳怡農的戰場上繼續難看」等話題，彷彿當時就預言了補選結果。

黃光芹去年12月21日在臉書上以「民進黨擺爛，在吳怡農的戰場上繼續難看！」為題發文，她表示同樣是民進黨人、同樣是上場打仗、同樣是立委補選，民進黨全黨力挺林静儀與全黨放生吳怡農的態度，顯然有天壤之別。

黃光芹認為吳怡農選擇在最不利民進黨的時機衝出來，在民進黨連敗選結果都不敢面對、連敗選原因都分析不出來的情形下，選擇了一場藍大於綠的硬仗來打。結果，多的是扯吳怡農後腿、袖手旁觀、數落他選舉方式或等著看他笑話之輩；少的卻是從上到下、從左到右的支撑力道，反而是被駡背骨的王世堅與他併肩、高嘉瑜陪他站路口，一堆人則在一旁繼續議論。

黃光芹坦言身邊有許多過去支持民進黨的朋友，對民進黨感到失望；而民進黨還沈浸在完全執政的嗜權力症候群當中，「不知道是還沒輸成習慣、還是已經輸成麻痺？反正債多不愁，也就不管姿勢好不好看了」。

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