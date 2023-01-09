冷眼集／綠基本盤潰散？ 補選再添一敗

昨天舉行的台北市第三選區立委補選，民進黨再添一敗。這是繼縣市長選舉、嘉義市長延選後，民進黨接連第三場敗仗。這次補選投票率不高，依過去經驗，投票率不高，意味藍綠都得靠基本盤取勝，但接連的嘉義市長延選、台北市第三選區補選，選舉結果都對民進黨不利，意味連綠營基本盤也看不下去民進黨作為，投票率低落。

自二○一一年以來，總共舉行過十五場立委補選，其中綠營贏九次，藍營贏了六次。結果看似是綠大於藍，這十五場立委選戰，都不曾發生過補選變天的情況。換句話說，都是原本立委是屬於哪個陣營，補選結果，都是由原本立委所屬陣營守下選區。此次國民黨勝選，算是延續此一結果。

如果把時間再往前推一年，二○一○年舉行的七場立委補選，結果大異其趣。當年補選前，國民黨和親民黨泛藍陣營掌握高達六席，民進黨只有一席；補選後，結果完全逆轉，民進黨在六個選區勝選，國民黨只守住花蓮縣立委補選。其中尤其以桃園第三選區的失守，最令國民黨震撼。因為這個選區的中壢向來是藍營票倉，不料敗選。

普遍來說，立委補選的投票率都遠低於立委大選。比較藍綠在同一選區的立委選舉、補選得票率，大致也可得到一個結論，國民黨在立委補選很少能夠超越選舉的得票率；民進黨得票率都有所增加，補選時綠營支持者投票率較藍營為高，普遍成為藍綠的共同認知。

綠冷卻 藍不敢大意

昨天選舉結果是國民黨王鴻薇勝出，選前國民黨仍然十分緊張。有國民黨高層分析，在市長選戰裡，蔣萬安在此拿約八萬票，陳時中約六萬票，黃珊珊拿五萬票，國民黨沒有絕對優勢；在民進黨刻意冷卻選情、讓選舉回歸基本盤情況下，一旦投票率低落，選民又認為王鴻薇一定會贏，那麼結果反而可能翻盤。

從選舉結果來看，補選投票率只有百分之四十二，如果依照投票率低對民進黨有利的傳統，民進黨只要把投給陳時中的票都催出來，大有勝選機會。

從投票結果來看，王鴻薇只有險勝，在得票率方面，吳怡農得票率算是寫下民進黨歷次在這個選區之最，得票數接近陳時中在去年台北市長選舉時得票數，結果不如選前民調預期，王鴻薇領先吳怡農逾十個百分點。

儘管輸得比以前少，得票率比以前高，民進黨畢竟仍是敗選。平心而論，如此結果，不只對民進黨是警訊，對國民黨亦然。從王鴻薇得票率看，去年投給蔣萬安，有高達二萬人沒有投票或者沒有投給王鴻薇，國民黨在勝選同時，也應對此現象有所警惕。

賴清德 將迎第一戰

民進黨一月十五日迎來黨主席補選，副總統賴清德接任民進黨主席沒有懸念。在賴清德接任後，馬上要面對他主席任內的第一戰，就是三月四日舉行的南投縣第二選區立委補選。這一仗將標示昨天的補選已是民進黨的最低谷。

從客觀情勢看，自二○○八年以來，南投縣第二選區歷經四次立委大選、一次立委補選，國民黨五戰全勝，未嘗敗績。與台北市第三選區不同的是，南投該選區歷次立委選舉，國民黨候選人得票率都高於五成，以此觀之，對民進黨而言，南投立委補選選情，恐怕比台北市立委補選還嚴峻。

這一波的藍強綠弱和民進黨屢戰屢敗，更多的不是國民黨支持率擴張，而是民進黨的自我沉淪所致。民進黨要做的，不是抗擊國民黨擴張版圖，而是停止自我沉淪。

也就是說，這次補選，到底是民進黨觸底反彈的契機，或者還沒有到達谷底，答案其實是在民進黨身上。

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