北市立委補選／王鴻薇微幅差距取勝 吳怡農雖敗猶榮

在一前一後的票數拉鋸下，國民黨候選人王鴻薇8日以微幅領先的60519票（52%），勝過民進黨候選人吳怡農54739票(47%)，當選中山區、松山區的立委！王鴻薇在發表勝選感言時說，進國會第一件事，就是要「看緊納稅人的荷包」。

投票率逾4成

台北市選舉委員會日前公布，本次第3選舉區缺額補選選舉人人數為 26 萬 7965 人，其中北松山區共92618人、中山區175347人。投票時間為今日上午8時至下午16時，本次投票率為43.35%。

開票初期，吳怡農小勝王鴻薇約100票，轉眼間，王鴻薇又取得微幅領先，之後持續保持領先，並成功當選立委。兩者一度不相上下，戰況相當激烈。

王：看緊民眾的錢包

「感謝選民給我機會，會加倍努力，」王鴻薇自行宣布當選時表示，她之前提出還稅於民，行政院終於願意普發現金，但是現在又說要舉債，她進入國會後，第一件事就是要看緊納稅人的荷包。

她也說，「此次勝選也是藍營2024的強心針」，未來她會展現藍營合作精神，與地方議員合作，先開始進行選民服務。王鴻薇也於臉書發布當選消息，底下有眾多藍營大咖留言，如國民黨主席朱立倫說，「恭喜鴻薇，我們繼續努力」；國民黨秘書長黃健庭表示，「恭喜鴻薇！國會強力制衡民進黨！」

此外，朱立倫也透過影片強調，國民黨不會有一絲一毫自滿，會繼續堅持走對的路、提對的人，接下來還有3月4號南投立委補選的延長賽，呼籲大家繼續支持國民黨，支持林明溱 ，為南投繼續打拚。

吳：不覺得孤單

吳怡農說，12月登記參選，短短五週，一場接一場政見發表會、掃街拜票，志工夥伴人數愈來愈多，「沒有一刻是孤單的」，讓更多選民出來投票，也讓大家知道他堅持乾淨、正向的選舉。

他表示，這次結果不如預期，但是一個開始，希望乾淨正面的選舉，只要繼續努力就有希望，就可以爭取到更多選民的支持。他說，工作不會因為敗選而停止，三年前差了一點點，但他一步一腳印堅持，今天又差那麼一點，但仍有更多的工作等著他努力。

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