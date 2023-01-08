北市立委補選／王鴻薇拿下6萬多票勝選 想跟吳怡農說：本於初心 再加油！
台北市第三選區(中山、北松山)立委補選，國民黨候選人王鴻薇晚間宣布當選，媒體問王鴻薇，有沒有想跟民進黨候選人吳怡農說什麼？王鴻薇表示，「再加油！」「就是本於初心，再加油！」
王鴻薇今天晚間5點多赴競選總部宣布當選，對於對手吳怡農敗選，媒體問王，有沒有什麼話想跟吳說？王鴻薇表示，她覺得每一次選戰，尤其是一對一選戰，都會有勝選者及敗選者，吳怡農也承接許多支持者的期待，但對所有政治人物來說，「就是本於初心，再加油。」
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