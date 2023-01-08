快訊

北市立委補選結果出爐！總投票率43.35％ 王鴻薇拿下6萬519票

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 賴清德第一時間反應曝光

北市立委補選／吳怡農攜妻現身！敗選感性「差那麼一點」粉絲掩面哭泣

北市立委補選／王鴻薇拿下6萬多票勝選 想跟吳怡農說：本於初心 再加油！

聯合報／ 記者林麗玉徐偉真／台北即時報導
台北市第3選區立委補選國民黨候選人王鴻薇，在確定當選立委後，在競選總部感謝市民的支持。記者黃義書／攝影
台北市第3選區立委補選國民黨候選人王鴻薇，在確定當選立委後，在競選總部感謝市民的支持。記者黃義書／攝影

台北市第三選區(中山、北松山)立委補選，國民黨候選人王鴻薇晚間宣布當選，媒體問王鴻薇，有沒有想跟民進黨候選人吳怡農說什麼？王鴻薇表示，「再加油！」「就是本於初心，再加油！」

王鴻薇今天晚間5點多赴競選總部宣布當選，對於對手吳怡農敗選，媒體問王，有沒有什麼話想跟吳說？王鴻薇表示，她覺得每一次選戰，尤其是一對一選戰，都會有勝選者及敗選者，吳怡農也承接許多支持者的期待，但對所有政治人物來說，「就是本於初心，再加油。」

媒體問立委補選當選人王鴻薇，有沒有想跟民進黨候選人吳怡農說什麼？王表示，「再加油！」「就是本於初心，再加油！」記者徐偉真／攝影
媒體問立委補選當選人王鴻薇，有沒有想跟民進黨候選人吳怡農說什麼？王表示，「再加油！」「就是本於初心，再加油！」記者徐偉真／攝影

2022大選 台北市選舉 王鴻薇 吳怡農 立委補選

延伸閱讀

北市立委補選／王鴻薇接棒蔣萬安選上立委 下屆總統大選的強心針

北市立委補選／落跑說沒發酵？王鴻薇：原選區里長生日願望希望我當選

北市立委補選結果出爐！總投票率43.35％ 王鴻薇拿下6萬519票

北市立委補選／王鴻薇當選立委 侯友宜第一時間恭賀

相關新聞

北市立委補選／吳怡農敗選感性「差那麼一點」 支持婦人掩面哭泣

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選今（8日）投票，由民進黨候選人吳怡農對決國民黨候選人王鴻薇，起初票數拉鋸氣氛緊張，...

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 票數達5萬9領先吳怡農

台北市第三選區(中山、北松山)立委補選，國民黨候選人王鴻薇接近傍晚5點，票數逐漸拉開，傍晚五點10多分，王鴻薇票數已開到...

北市立委補選／今起是壓力開始！王鴻薇當選第一事：要看緊納稅人荷包

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，國民黨候選人王鴻薇晚間5點20分左右抵達競選總部，自行宣布當選，王鴻薇表示，她非...

北市立委補選／攜妻子現身競總恭喜王鴻薇 吳怡農：各位夥伴辛苦了

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選今投票，由民進黨候選人吳怡農對決國民黨候選人王鴻薇，吳怡農支持者在現場緊盯開票，並...

北市立委補選／王鴻薇拿下五萬九千多票宣布當選 感謝選民給機會

台北市第三選區(中山、北松山)立委補選 ，國民黨候選人王鴻薇5點20分在總部自行宣布當選立委，她感謝選民給國民黨、給王鴻...

北市立委補選／王鴻薇破5萬票當選 馬英九用5字回應

農曆春節將至，前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站前往左營區自由黃昏市場，與此同時，台北市第三選區(中山、北松山)立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。