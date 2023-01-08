北市立委補選／王鴻薇當選立委 侯友宜第一時間恭賀

台北市第三選區立委補選結果出爐，國民黨王鴻薇擊敗民進黨吳怡農成為新科立委。新北市長侯友宜立刻在臉書恭賀，他說，王鴻薇這次扛起重責，相信未來在立法院一定能延續專業的精神，也期許之後能一起為雙北共同生活圈建設而努力。

侯友宜說，「鴻薇加油，前進國會，努力為民眾發聲。」這次立委補選時間雖然緊迫，但王鴻薇勇敢扛起責任，期盼發揮更大的能量，延續為民眾的服務。

侯友宜表示，自己非常榮幸，過程中可以陪伴王鴻薇回到熟悉的中山區，一起向老朋友、好朋友請安拜託，所到之處，可見市民朋友對於王鴻薇滿滿的熱情及鼓勵。

侯友宜提到，王鴻薇在立法院一定會延續專業、認真的精神，繼續為中山、北松山服務，並扮演好專業監督的角色，持續為民眾的生活大小事打拚，期待未來與能與王鴻薇一起為了雙北共同生活圈的建設而努力，帶給民眾更好的生活，「鴻薇，我們一起加油。」

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