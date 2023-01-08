快訊

北市立委補選結果出爐！總投票率43.35％ 王鴻薇拿下6萬519票

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 賴清德第一時間反應曝光

北市立委補選／吳怡農攜妻現身！敗選感性「差那麼一點」粉絲掩面哭泣

北市立委補選／民進黨接連敗選 學者看吳怡農「受大環境牽連」

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市第三選區立委補選今天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他現身宣告敗選。記者許正宏／攝影
台北市第三選區立委補選今天傍晚開票，藍綠兩黨候選人票數差距一度拉鋸，最終吳怡農（中）以約6千票之差落敗，他現身宣告敗選。記者許正宏／攝影

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選今（8日）投票，由民進黨候選人吳怡農對決國民黨候選人王鴻薇，起初票數拉鋸氣氛緊張，最後兩人票數拉大差約六千票，由王鴻薇當選，學者認為，吳怡農此次是被大環境所牽連，但民進黨接連敗選，也該檢討如何贏回民心。

文大大傳系教授王翔郁表示，去年年底九合一大選的結果，顯示民眾對民進黨反感到最高點，儘管執政黨祭出發放6000元的政策，恐怕也是無法挽回民眾信心，民眾對民進黨的仇恨值也反應在吳怡農身上。

王翔郁表示，另外，自參選以來吳怡農發言略顯不成熟，包括一開始遲到惹怒媒體，或是沒和民進黨取得共識就談松機遷移，如今民進黨支持度直直落，容易給人感覺高傲的感覺，所以也可以說吳怡農此次是被大環境所牽連，但民進黨接連敗選，也該檢討如何贏回民心。

立委補選今天下午4時投票截止，吳怡農選在台北市議員顏若芳服務處當競選總部等待開票，現場湧入不少民眾，吳怡農在下午5時29分和妻子顏采薇一起現身競總發表談話，並恭喜王鴻薇當選。

而吳怡農感性的發言，引來民眾齊喊「吳怡農加油」，談話在掌聲與打氣中結束，現場更有支持他的婦人掩面大哭，吳怡農會後趕緊握手、拍肩表達安慰，現場氣氛感傷。

2022大選 台北市選舉 立委補選 吳怡農 王鴻薇 民進黨

延伸閱讀

北市立委補選／吳怡農敗選感性「差那麼一點」 支持婦人掩面哭泣

北市立委補選／今起是壓力開始！王鴻薇當選第一事：要看緊納稅人荷包

北市立委補選／王鴻薇成功接棒蔣萬安 洪孟楷送8個字祝福

北市立委補選／王鴻薇破5萬6千票過當選門檻 支持者高喊：一路贏到2024

相關新聞

北市立委補選／吳怡農敗選感性「差那麼一點」 支持婦人掩面哭泣

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選今（8日）投票，由民進黨候選人吳怡農對決國民黨候選人王鴻薇，起初票數拉鋸氣氛緊張，...

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 票數達5萬9領先吳怡農

台北市第三選區(中山、北松山)立委補選，國民黨候選人王鴻薇接近傍晚5點，票數逐漸拉開，傍晚五點10多分，王鴻薇票數已開到...

北市立委補選／今起是壓力開始！王鴻薇當選第一事：要看緊納稅人荷包

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，國民黨候選人王鴻薇晚間5點20分左右抵達競選總部，自行宣布當選，王鴻薇表示，她非...

北市立委補選／攜妻子現身競總恭喜王鴻薇 吳怡農：各位夥伴辛苦了

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選今投票，由民進黨候選人吳怡農對決國民黨候選人王鴻薇，吳怡農支持者在現場緊盯開票，並...

北市立委補選／王鴻薇拿下五萬九千多票宣布當選 感謝選民給機會

台北市第三選區(中山、北松山)立委補選 ，國民黨候選人王鴻薇5點20分在總部自行宣布當選立委，她感謝選民給國民黨、給王鴻...

北市立委補選／王鴻薇破5萬票當選 馬英九用5字回應

農曆春節將至，前總統馬英九今天南下高雄發春聯，最後一站前往左營區自由黃昏市場，與此同時，台北市第三選區(中山、北松山)立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。