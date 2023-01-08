北市立委補選／民進黨接連敗選 學者看吳怡農「受大環境牽連」

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選今（8日）投票，由民進黨候選人吳怡農對決國民黨候選人王鴻薇，起初票數拉鋸氣氛緊張，最後兩人票數拉大差約六千票，由王鴻薇當選，學者認為，吳怡農此次是被大環境所牽連，但民進黨接連敗選，也該檢討如何贏回民心。

文大大傳系教授王翔郁表示，去年年底九合一大選的結果，顯示民眾對民進黨反感到最高點，儘管執政黨祭出發放6000元的政策，恐怕也是無法挽回民眾信心，民眾對民進黨的仇恨值也反應在吳怡農身上。

王翔郁表示，另外，自參選以來吳怡農發言略顯不成熟，包括一開始遲到惹怒媒體，或是沒和民進黨取得共識就談松機遷移，如今民進黨支持度直直落，容易給人感覺高傲的感覺，所以也可以說吳怡農此次是被大環境所牽連，但民進黨接連敗選，也該檢討如何贏回民心。

立委補選今天下午4時投票截止，吳怡農選在台北市議員顏若芳服務處當競選總部等待開票，現場湧入不少民眾，吳怡農在下午5時29分和妻子顏采薇一起現身競總發表談話，並恭喜王鴻薇當選。

而吳怡農感性的發言，引來民眾齊喊「吳怡農加油」，談話在掌聲與打氣中結束，現場更有支持他的婦人掩面大哭，吳怡農會後趕緊握手、拍肩表達安慰，現場氣氛感傷。

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