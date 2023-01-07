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台北市第3選區立委補選明登場 逾26萬人可投票

中央社／ 台北7日電
台北市第3選區立委補選將於明日投票，圖為民進黨候選人吳怡農（右）與國民黨候選人王鴻薇（左）。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台北市第3選區立委補選將於明日投票，圖為民進黨候選人吳怡農（右）與國民黨候選人王鴻薇（左）。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台北市第3選區立委補選明天登場，民進黨吳怡農、國民黨王鴻薇、無黨籍蕭赫麟角逐，選舉人人數共26萬7965人，設置233個投開票所。

台北市長蔣萬安辭去第3選舉區（中山區、松山區20里）立委的缺額，將於8日補選。中選會公告候選人名單，包含國民黨推薦的王鴻薇、民進黨推薦的吳怡農及無黨籍蕭赫麟。

北市選委會表示，補選範圍為中山區及松山區（精忠里、東光里、龍田里、東昌里、東勢里、中華里、民有里、民福里、松基里、莊敬里、東榮里、新益里、新東里、介壽里、三民里、富錦里、富泰里、自強里、鵬程里、安平里等20里）；本次為區域立法委員缺額補選，選舉區內的原住民無選舉權。

依選委會統計，選舉人人數共26萬7965人，男性12萬1781人、女性14萬6184人。

王鴻薇提出包含推動核二核三廠延役、還稅於民、強化社會安全網、全面檢視政府廣告宣傳標案有無綁給特定媒體、降低公辦都更門檻的5項政見。

吳怡農則提松山機場遷建、提倡建立平價優質外語學習與會話課後學習機會等政見，並堅持乾淨選舉，不掛看板、不插旗子，只有A3大小的海報。

王鴻薇 國民黨 吳怡農 民進黨 蕭赫麟 立委補選

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