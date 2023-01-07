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文宣夾小學聯絡簿內惹議 吳怡農：每人對策略有不同想法

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
吳怡農今晚的選前之夜，邀請紙風車劇團演出「武松愛老虎」，不過文宣卻被夾在天母國小的聯絡簿內，還被冠上名字，讓家長質疑是在偷渡選舉。圖／讀者提供
吳怡農今晚的選前之夜，邀請紙風車劇團演出「武松愛老虎」，不過文宣卻被夾在天母國小的聯絡簿內，還被冠上名字，讓家長質疑是在偷渡選舉。圖／讀者提供

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選倒數1天，民進黨吳怡農今晚邀紙風車劇團演出，盼家長能帶小朋友一起看劇，營造歡樂氣氛；有家長發現，在小孩的聯絡簿中發現活動宣傳文宣，質疑偷渡選舉。吳怡農未正面回應，僅說每個人對選舉策略都有不同想法，自己不會在工作日晚上動員出席傳統造勢。

吳怡農今晚的選前之夜，邀請紙風車劇團演出「武松愛老虎」，不過文宣卻被夾在天母國小的聯絡簿內，還被冠上名字，讓家長質疑是在偷渡選舉。

吳怡農今車掃前受訪時回應，每一個人對於選舉策略都有不同的想法，大家知道今天周六是工作日，辛苦上班一整天，自己不會選擇在工作日晚上動員大家出來參加一場傳統的選前造勢，所以選擇用紙風車的方式，邀請社區、台北市家庭們帶著大朋友、小朋友一起來觀看。

吳怡農也不忘宣傳活動，他表示，自己希望可以感受到的是一個歡樂、正向、輕鬆的氣氛，也歡迎大家今天晚上一起來，7點鐘在花博花海廣場旁邊，觀賞紙風車劇團的「武松愛老虎」。

另外，被問到中國國民黨候選人王鴻薇選前之夜找來大咖站台，是否擔心氣勢受影響？吳怡農認為，選民才是老闆、是最大咖，這也是為什麼今晚沒有大動員，在民眾辛苦工作一天之後，舉辦這場紙風車劇團的表演，讓市民可以輕鬆愉快地過周六夜晚，也希望大家明天可以輕鬆愉快地出來投票，支持正向、乾淨的選舉。

吳怡農今晚的選前之夜，邀請紙風車劇團演出「武松愛老虎」，不過文宣卻被夾在天母國小的聯絡簿內，還被冠上名字，讓家長質疑是在偷渡選舉。圖／讀者提供
吳怡農今晚的選前之夜，邀請紙風車劇團演出「武松愛老虎」，不過文宣卻被夾在天母國小的聯絡簿內，還被冠上名字，讓家長質疑是在偷渡選舉。圖／讀者提供

吳怡農 紙風車

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