快訊

台劇到底還欠缺什麼？《你的婚姻》凸顯這些產業新發展

影／桃園抽水站爆管無法送水 南桃園30萬戶緊急大停水到這時候

止痛藥大缺貨怎麼辦？藥師教2重點選別的，別在網上買！

倒數1天陸戰衝刺 吳怡農、蘇巧慧合體車掃

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨北市立委候選人吳怡農（左）、立委蘇巧慧（右）今天早上在選區內車掃。記者鍾維軒／攝影
民進黨北市立委候選人吳怡農（左）、立委蘇巧慧（右）今天早上在選區內車掃。記者鍾維軒／攝影

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選倒數1天，民進黨吳怡農加強陸戰衝刺，上午與立委蘇巧慧一起在選區內車掃。吳怡農表示，過去5周有太多夥伴陪同，最後一天還有人特地從新北來，絕對不是一個人的武林，從頭到尾都不孤單。蘇巧慧說，幫吳助選是要排隊的，好不容易才搶到機會，因此特地撥空陪同。

吳怡農今天與蘇巧慧從吉林路出發在選區內車掃，做最後衝刺。吳怡農表示，今天特別感謝蘇巧慧大老遠從新北市過來，排開行程幫忙加持，讓台北、新北一起努力一起衝。

除了白天的車掃，吳怡農晚上還有選前之夜與夜間車掃，但卻只有一人，引起關注。吳怡農指出，過去5周有太多太多的好戰友、好夥伴，陪著他爬樓梯、站路口、追垃圾車、車隊掃街，到最後一天，蘇巧慧也特地從新北市過來，讓大家看到的就是這絕對不是一個人的武林，從頭到尾完全不孤單。

吳怡農說，今天晚上就是要把握機會、時間進行車隊掃街，爭取民眾認同與支持，也提醒大家明天是投票日，拜託拜託中山、北松山朋友，明天挪出一點點時間來，一起去投票，一起來支持更正向、乾淨的選舉。

蘇巧慧受訪時表示，明天就要投票了，其實這場補選受到關注，全國都在看，所以大家都搶著要幫吳怡農助選，助選還要排隊的，好不容易才搶到，最後一分鐘說可不可以來一下，「我說當然啊！這是機會」，所以今天早上在樹林完成行程，特別撥時間陪同，等一下再趕回去，因為都很想幫怡農、台北市、國會盡一份力。

吳怡農 蘇巧慧

延伸閱讀

提北北基合併被譏選總統 吳怡農：想認真做事

吳怡農提台北、基隆和汐止合併 王鴻薇譏：應該選總統

基隆首位民進黨議長為吳怡農站台 童子瑋：給他溫暖

影／吳怡農再提松山機場是居民的痛 籲王鴻薇關心

相關新聞

吳怡農提台北、基隆和汐止合併 王鴻薇譏：應該選總統

民進黨台北市第三選區（北松山、中山）立委補選候選人吳怡農，選舉公報寫下「2026年地方選舉前，完成台北市與新北市汐止區及...

倒數1天陸戰衝刺 吳怡農、蘇巧慧合體車掃

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選倒數1天，民進黨吳怡農加強陸戰衝刺，上午與立委蘇巧慧一起在選區內車掃。吳怡農表示，...

提北北基合併被譏選總統 吳怡農：想認真做事

台北市立委補選明日投票，民進黨候選人吳怡農上午在立委蘇巧慧陪同下，繼續進行車隊掃街。吳怡農日前提出台北市、新北市汐止區、...

選前一天替王鴻薇站台 朱立倫：勝選有信心但是也擔心

台北市第三選區（北松山、中山）立委補選明天投票，藍營大咖總動員，除了今晚選前之夜的大造勢，候選人王鴻薇一早就站路口向上班...

北市立委補選明登場 北檢派13名檢察官鎮守待命

因應台北市長蔣萬安留下的北市中山、北松山立委席次補選，國、民兩黨各自派出市議員王鴻薇和吳怡農對決，明天即將進行投票，台北...

影／王鴻薇沒有穩贏 朱立倫：支持者要出門投票

明天就是台北市第三選區立委補選投票日，國民黨候選人王鴻薇今天上午在國民黨主席朱立倫陪同下，於民生松江路口拜票。針對選情，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。