倒數1天陸戰衝刺 吳怡農、蘇巧慧合體車掃

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選倒數1天，民進黨吳怡農加強陸戰衝刺，上午與立委蘇巧慧一起在選區內車掃。吳怡農表示，過去5周有太多夥伴陪同，最後一天還有人特地從新北來，絕對不是一個人的武林，從頭到尾都不孤單。蘇巧慧說，幫吳助選是要排隊的，好不容易才搶到機會，因此特地撥空陪同。

吳怡農今天與蘇巧慧從吉林路出發在選區內車掃，做最後衝刺。吳怡農表示，今天特別感謝蘇巧慧大老遠從新北市過來，排開行程幫忙加持，讓台北、新北一起努力一起衝。

除了白天的車掃，吳怡農晚上還有選前之夜與夜間車掃，但卻只有一人，引起關注。吳怡農指出，過去5周有太多太多的好戰友、好夥伴，陪著他爬樓梯、站路口、追垃圾車、車隊掃街，到最後一天，蘇巧慧也特地從新北市過來，讓大家看到的就是這絕對不是一個人的武林，從頭到尾完全不孤單。

吳怡農說，今天晚上就是要把握機會、時間進行車隊掃街，爭取民眾認同與支持，也提醒大家明天是投票日，拜託拜託中山、北松山朋友，明天挪出一點點時間來，一起去投票，一起來支持更正向、乾淨的選舉。

蘇巧慧受訪時表示，明天就要投票了，其實這場補選受到關注，全國都在看，所以大家都搶著要幫吳怡農助選，助選還要排隊的，好不容易才搶到，最後一分鐘說可不可以來一下，「我說當然啊！這是機會」，所以今天早上在樹林完成行程，特別撥時間陪同，等一下再趕回去，因為都很想幫怡農、台北市、國會盡一份力。

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