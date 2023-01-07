選前一天替王鴻薇站台 朱立倫：勝選有信心但是也擔心

台北市第三選區（北松山、中山）立委補選明天投票，藍營大咖總動員，除了今晚選前之夜的大造勢，候選人王鴻薇一早就站路口向上班族拜票，隨即展開半天的車掃；黨主席朱立倫上午與王鴻薇站台，頻頻催票，他說，因為太多民眾說要支持王鴻薇，但拜託一定要出來投票。

朱立倫指出，他王鴻薇勝選有信心，但是也擔心，不可以贏在家裡，最後失望在投票所，因為太多民眾說支持王鴻薇 ，但拜託大家一定要出來投票，如果大家都說王鴻薇穩當選、會贏，就會在贏在家裡，失望在投票所。

朱立倫表示，國民黨沒有像民進黨有龐大執政資源，有的是團結的心，晚上有選前之夜，謝謝馬前總統、謝謝桃園市長張善政市長和基隆市長謝國樑來幫忙。至於侯友宜、盧秀燕晚上不參加選前之夜，朱立倫說，侯友宜市長，已經來幫忙兩次，盧秀燕市長也來幫忙好幾次，大家都分頭來幫忙。

對於擔心投票率低，王鴻薇說，昨天開記者會，就是希望投票率不要太低，希望支持民眾踴躍出來投票，不然大家支持卻沒有出來投票，她不希望看到遺憾的事發生。

今天是補班日，王鴻薇上午和國民黨正副主席朱立倫和連勝文站路口向上班民眾拜票，有不人支持者熱情回應，但也有計程車司機喊「落跑議員」王鴻薇說，可以看到非常多民眾熱情支持她，但也有人有不同聲音，這是民主的價值，尊重多元的聲音。

王鴻薇昨天車隊掃街，請先生陶允正陪同掃街，媒體問王鴻薇，今天車隊掃街先生會不會參加？王鴻薇笑說，今天的車掃，有黨內的公職人員來，包括立委和選區的議員，大概沒有位置給先生來站。

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