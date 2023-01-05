被要求說哪句是謾罵 吳怡農：王鴻薇認為膿包是讚美？

北市選委會昨舉辦北市第三選區立委補選政見發表會，民進黨吳怡農指對手謾罵攻擊；國民黨王鴻薇則要他具體指出哪一句話是謾罵。吳怡農今受訪時，列舉王鴻薇在Facebook的發文，像是膿包、黑道傀儡等，都是她自己說過的話。

吳怡農昨在政見發表會中，要求端正選風，並指對手對他謾罵攻擊。輪到王鴻薇政見發表時，她反問吳怡農，從選舉開始，除了對政策提出質疑跟討論之外，她到底有哪一句話有對吳怡農謾罵和做人身攻擊？評政治人物講話一定要有所本。

吳怡農今早車掃前受訪時，反問王鴻薇「王議員是否認為膿包是一個讚美？王議員是否認為說我黑道傀儡是個讚美？王議員是否認為，在我受到提名後，說提名是黑道治國、黑道治黨的延伸是讚美？」吳怡農強調，這些都是她說過的話、在她自己Facebook上寫出來的字。

另外，針對賴副總統昨晚出席廟口開講活動，提到王鴻薇剛選上台北市議員就立刻參選，拿了1票30元的補助款外，還對不起2萬5000多位選民。吳怡農表示，個人的選舉補助款要如何使用是個人決定。

吳怡農說，賴副總統昨天是說，有2萬5000多人投給王鴻薇，她卻在就職同時立刻參選另一個職位，選民們是否認為這是負責任的態度，這要交給選民決定。若可以接受、是適當的，那就投給她，若認為有更好的選擇、更適合進入立法院的候選人，也拜託1月8日可以投給吳怡農。

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